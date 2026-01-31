“ชญานันท์” แจงโดนตัดชื่อ เหตุถือหุ้น RS 37 บาท ซื้อไว้สมัยเรียน ไร้อำนาจครอบงำ พร้อมน้อมรับคำพิพากษา

“จูน ชญานันท์” แจงถูกศาลสั่งถอนชื่อพ้นผู้สมัคร สส.เขต 3 ราชบุรี เหตุซื้อหุ้น “อาร์ เอส” ไว้สมัยเป็นนักศึกษา มูลค่า 37.40 บาท คิดเป็น 0.00001% ไร้อำนาจครอบงำหรือออกเสียงใดๆ ในบริษัท ไม่มีเจตนาใช้สื่อเพื่อประโยชน์ตัวเอง แต่น้อมรับคำพิพากษา
จากกรณีที่ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่ ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม จำนวน 7 คน โดยหนึ่งในนั้นคือ นางสาวชญานันท์ จินดาเจี่ย ผู้สมัคร สส. ราชบุรี เขต 3 นั้น ล่าสุด นางสาวชญานันท์ จินดาเจี่ย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ชญานันท์ จินดาเจี่ย ชี้แจงว่า นางสาวชญานันท์ จินดาเจี่ย ผู้สมัคร สส. ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลข 8 ขออนุญาติชี้แจ้งจากกรณีที่จูนถูกให้ถอนชื่อจากการลงสมัคร
“ก่อนอื่นจูนต้องขออนุญาตชี้แจงเหตุการณ์และเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ เป็นเรื่องที่จูนเคยเปิดบัญชีพอร์ตหุ้นไว้สมัยเป็นนักศึกษาเพื่อหารายได้เสริม เมื่อปี 2563 ซึ่งจูนมีการซื้อ-ขายเป็นจำนวนหลายตัว หลังจากที่ตลาดหุ้นเริ่มถดถอย จูนเลยตัดสินใจหยุดเล่นและทิ้งบัญชีนี้ไปเลยโดยไม่มีการเคลื่อนไหวซื้อ-ขายเป็นระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน จึงทำให้หลงลืมไปว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างในบัญชี และหนึ่งในนั้นเป็นหุ้น บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จำนวนเพียง 220 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.40 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว: 2,182,218,261 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน เพียง 0.00001% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จำนวนหุ้นเพียงเท่านี้ไม่มีอำนาจในการครอบงำ หรือไม่มีสิทธิ์การออกเสียงใดๆ
“จูนไม่มีเจตนาใดๆ ในการใช้อำนาจสื่อเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือพรรคการเมืองที่จูนสังกัด โดยที่ผ่านมาจูนได้ใช้ความสามารถตัวเองในการหาเสียงโดยธรรมชาติตามกรอบกฏหมายมาตลอด
“อย่างไรก็ตามเป็นความบกพร่องที่น้องจูนต้องต้องยอมรับและน้อมรับและเคารพในคำพิพากษาของศาลฎีกา น้องจูนต้องขอกราบขอโทษพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีเขต 3 ทุกท่าน จากใจจริง กรณีที่น้องจูนถูกให้ถอนชื่อจากการลงสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติกรณีถือหุ้นสื่อ
“น้องจูนขอขอบพระคุณอย่างสุดหัวใจ สำหรับทุกกำลังใจ และแรงสนับสนุนที่พ่อแม่พี่น้องมอบให้น้องจูนตลอดมา สิ่งเหล่านี้มีคุณค่า และความหมายกับน้องจูนอย่างยิ่ง” นางสาวชญานันท์ ระบุ