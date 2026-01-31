'แสวง' ขออภัยสื่อสารไม่ครบ ยันแค่เตรียมเงินซื้อเสียงก็ผิด แต่หากยังไม่แจกก็จับยาก

'แสวง' ขออภัยสื่อสารไม่ครบ ย้ำแค่เตรียมเงินซื้อเสียงก็ผิด แต่หากยังไม่แจกก็จับยาก หลักฐานไม่ชัด มีโอกาสเลี่ยงกฎหมายได้ง่าย
วันนี้(31 ม.ค. )นายแสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)โพสต์ข้อความระบุว่า ไปกันใหญ่ ขออภัยมา ณ ที่นี้ วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องการป้องกันการซื้อเสียง อาจจะพูดสั้นไปหรือพูดเร็วไป หรือพูดไม่ได้ศัพท์ ทำให้มีคนเข้าใจบริบทที่พูดจากสิ่งที่ต้องการสื่อคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่จะสื่อออกไป โดยได้พูดก่อนหน้ามาว่า สนง.มีมาตราการอย่างไรในการซื้อเสียง คือต้องซื้อไม่ได้และได้สั่งการไปแล้ว แม้จะเตรียมการการซื้อเสียงได้ แต่อย่าแจก
จริงๆ เป็นการพูดถึงพฤติการณ์คนที่จะทำการซื้อเสียง ไม่ได้อธิบายกฎหมาย กฎหมายได้กำหนดว่าแค่จัดเตรียมการซื้อเสียงก็เป็นความผิดแล้ว พฤติการณ์ผู้จะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเรื่องการซื้อเสียง พฤติการณ์ก่อนซื้อคือการจัดเตรียมแจกเงิน แต่การจัดเตรียมมันจับได้อยาก นั้นหมายความว่าเขามีโอกาสเลี่ยงกฎหมายได้ง่าย ถ้าหลักฐานไม่ชัดเจน จึงพูดกับสื่อว่าแม้จะจัดเตรียมการซื้อเสียงได้ แต่ถ้าแจกคือ แจกไม่ได้เพราะเรามีมาตราการรองรับแบบเข้มข้น หรือถ้าแจกจับได้แน่
ต้องขออภัยที่ทำให้สังคมเข้าใจผิด ที่สื่อสารไม่ดีเอง