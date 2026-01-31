“ปวีณา”นำผู้สมัคร สส.กทม.ขึ้นรถ-ลงเรือ หาเสียง ชุมชนริมคลองพระโขนง ประเวศ ชูแก้ปัญหาสังคม ฟื้นท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างรายได้มากขึ้น

วันนี้ (31 มกราคม 2569) นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขต 22 นายชณทัต รินน์นพคุณ เบอร์ 10 และเขต 21 นางสาวมินทร์ชิสา มณีนนทเศรษฐ์ เบอร์ 9 ตามชุมชนริมคลอง โดยล่องเรือจากวัดมหาบุศย์ สู่มัสยิดอัลกุ๊บรอ และล่องเรือต่อไปยังวัดกระทุ่มเสือปลาและเข้าพบปะประชาชนในตลาด Number One Market
นางปวีณา กล่าวว่า วันนี้ ได้เยี่ยมชมว่าถีชีวิตริมสองฝั่งคลองพระโขนง ประเวศ ซึ่งในอดีตเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันนี้ชุมชนค่อนข้างเงียบเหงา จากการพูดคุยกับชาวบ้านเรียกร้องให้กลับมาพลิกฟื้นพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น
“รายได้ของประเทศ มาจากการท่องเที่ยวและการส่งออก ดังนั้นพื้นที่เขตสวนหลวง ประเวศ เริ่มตั้งแต่วัดมหาบุศย์ มีตำนานของย่านาคซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของย่านพระโขนง และยังมีคลองพระโขนงที่กว้างขวางมีแหล่งท่องเที่ยว จากวัดมหาบุศย์ผ่านมัสยิดอัลกุ๊บรอ สู่วัดกระทุ่มเสือปลา ในอดีตมีนักท่องเที่ยวเยอะมาก แต่ปัจจุบันกลับเงียบเหงา ประชาชนอยากให้พลิกฟื้นกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้ง”
ทั้งนี้ ตนเองเห็นว่า คลองแห่งนี้ น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี มีลำคลองกว้างขวาง มีวิถีชีวิตที่ดี ถ้าได้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มาสร้างรายได้ให้ประชาชน ซึ่งตรงกับนโยบายพรรคกล้าธรรม แก้ไขความยากจน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สำหรับชุมชนมัสยิดอัลกุ๊บรอ ถือเป็นตัวอย่างของชุมชนที่ดีในการดูแลเด็ก ๆ มีศูนย์เด็กเล็กคอยเลี้ยงดูเด็ก สอนให้มีการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคกล้าธรรม ที่กล้าดูแลทุกชีวิต โดยตั้งศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้แม่สามารถนำลูกมาฝากเลี้ยงและออกไปทำงานได้อย่างมีความสุข ขณะที่เด็กเองก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เติบโตอย่างมีคุณภาพ
จากนั้น นางปวีณา เดินทางไปพื้นที่เขต11 เพื่อขึ้นรถแห่หาเสียงช่วยนายธีระเดช นาซีก เบอร์ 8 ซึ่งได้รับความสนใจตอบรับนโยบายด้านสังคมของพรรคเป็นอย่างดี