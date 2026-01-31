“ดร.เอ้” นำทัพผู้สมัคร สส.ไทยก้าวใหม่ ลงใต้ ลุยหาเสียงหลายพื้นที่ใน จ.ยะลา หารือแกนนำชุมชนจีน-นายกสภา มรภ.ยะลา เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการศึกษา-เศรษฐกิจ โดย "แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี" ของพรรคไทยก้าวใหม่มั่นใจนโยบายทำได้จริง
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2569 "ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้สมัคร สส.ยะลา พรรคไทยก้าวใหม่ ประกอบด้วย นายสมภพ สุภนรานนท์, นายไซด์นอน แวหามะ และนายยุพราช เลิศลำยอง หาเสียงหลายพื้นที่ใน จ.ยะลา
สำหรับช่วงเช้า ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ได้พูดคุยพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดพิมลชัย อ.เมือง โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีพ่อค้าแม่ค้าแซวว่าหลอกหรือเปล่า จึงตอบกลับไปว่า "ไม่หลอก เป็นอาจารย์ไม่หลอก พูดความจริง ตั้งใจที่จะทำรถไฟให้พื้นที่"
ขณะเดียวกันระหว่างที่ "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ลงพื้นที่พบปะประชาชน ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาขอถ่ายรูป พร้อมเปิดเผยว่าเป็นแฟนคลับของ "ดร.เอ้ สุชัชวีร์"
ต่อมา "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" เดินหาเสียงต่อไปจนถึงพื้นที่สถานีรถไฟยะลา โดย "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ย้ำถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะแม่ของตนเองบรรจุเป็นครูอนุบาลที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่แรกของการทำงานในวิชาชีพครู จึงมีความผูกพัน และ ตั้งใจขออุทิศตัวเข้ามาดูแลพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการทำรถไฟรางคู่เชื่อม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.ยะลา ไปถึงประเทศมาเลเซีย
ระหว่างการลงพื้นที่ที่สถานีรถไฟยะลา "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ชี้ไปที่โคมไฟบนฝ้าเพดานของสถานีซึ่งมีสภาพทรุดโทรม และเสี่ยงที่จะหลุดลงมา โดยอาจทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งสะท้อนถึงสภาพพื้นที่ของ จ.ยะลา ในปัจจุบัน โดยยังขาดการดูแลที่ดีพอ ทั้งที่เป็นสถานที่สำคัญต่อการเดินทาง และการขนส่งของจังหวัด
"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ยังได้หารือร่วมกับแกนนำ "ชุมชนจีน" เช่น ประธานศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวยะลา, ประธานศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลา และ ประธานชมรมเชื้อสายจีนยะลา ถึงความสำคัญต่อการพัฒนา จ.ยะลา โดยได้เสนอแนวคิดเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับประเทศจีนเพื่อสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยลดเวลาการเดินทางจากเดิมที่ต้องอ้อมไป และทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่เติบโตขึ้น
ช่วงบ่ายวันเดียวกัน "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรภ.ยะลา) พร้อมพูดคุยถึงนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณาจารย์ โดยระบุว่า หากต้องการเปลี่ยนแปลง วันนี้ต้องเริ่มที่รากฐานสำคัญ คือ "การศึกษา" โดยต้องทำให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพและทั่วถึง ผ่านการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนใกล้บ้าน รวมถึงได้เรียนฟรี พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพคน และ เห็น "3จังหวัดชายแดนภาคใต้" มีความเจริญและสงบสุข
"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ยังได้ลงพื้นที่ปั๊มน้ำมันใน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุถูกลอบ
วางระเบิดและวางเพลิงในช่วงที่ผ่านมา
(เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและเผาปั๊มน้ำมันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส รวม 11 จุด เมื่อกลางดึกวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2569 โดยปั๊มน้ำมันในจังหวัดยะลาได้รับความเสียหายอย่างน้อย 4 จุด)
"ดร.เอ้ สุชัชวีร์" ยังได้ให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ที่มารอต้อนรับ พร้อมนั่งคุยรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเสนอนโยบายของพรรคไทยก้าวใหม่ที่จะทำให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาขึ้น และ มั่นใจว่าสามารถทำได้จริง รวมทั้งให้คำมั่นว่าจะกลับมาดูแลพื้นที่นี้อีกอย่างแน่นอนในอนาคต เพื่อให้ลูกหลานไทยมีอนาคตที่ดีต่อไป