จุฬาราชมนตรี แนะ หน.ปวงชนไทยแก้เศรษฐกิจปากท้องก่อน ชี้เป็นปัญหาใหญ่สุด "เอกสิทธิ์" ย้ำหมดเวลาขัดแย้งแบ่งสี

จุฬาราชมนตรี แนะ “เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” แก้เศรษฐกิจปากท้องปัญหาใหญ่สุดก่อน หน.อาร์ท ชี้ หมดเวลาขัดแย้งแบ่งสี ขอสามัคคีร่วมแก้หนี้ สร้างงาน อัพสกิลเพิ่มรายได้ทันที
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทยและผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ หมายเลข 23 นำคณะมีนายวรฐ สุนทรนนท์ รองหัวหน้าพรรค นายวิรัตน์ ลีรุ่งเรือง กรรมการบริหารพรรค พร้อมผู้สมัครสส.กทม. ดร.วีรยุทธ ประกอบการ ผู้สมัคร สส.เขตดุสิต,พระนคร,สัมพันธวงศ์,ป้อมปราบศัตรูพ่าย หมายเลข10/ นายอิทธิพัทธ์ โศภวัฒนาสิริ ผู้สมัครสส.เขตวัฒนา, คลองเตย หมายเลข 7 และนายอธิป เพศยนาวิน (บอย) ผู้สมัครสส.เขตสวนหลวง, ประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน) หมายเลข 2 เข้าพบคารวะนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี
โดยจุฬาราชมนตรี ได้ให้คำชี้แนะ การขับเคลื่อนแนวนโยบายของพรรคการเมือง ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้พบว่า ตลาดในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนและใกล้เคียงค่อนข้างซบเซา การค้าขายไม่ดีเหมือนก่อนหน้านี้ซึ่งชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจรากฐานได้รับผลกระทบ หากมีนโยบายในการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจภาพรวมปากท้องของประชาชนก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก
ขณะที่นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคปวงชนไทยมองเห็นปัญหาด้านเศรษฐกิจความเดือดร้อนยากลำบากของพี่น้องประชาชน ในฐานะประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย โดยผู้สมัครกทม.24เขต มีความรู้ความสามารถ เป็นคนในพื้นที่ พรรคมีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชนคนทำงานลูกจ้างแรงงานทั้งในและนอกระบบ จึงอาสาที่จะเข้ามาแก้ปัญหาหนี้สิน ปัญหารายได้ที่ไม่พอกับรายจ่าย ค่าครองชีพสูง ให้กับลูกจ้างแรงงานทั่วประเทศ
จากนั้นนายเอกสิทธิ์ ได้กล่าวแนะนำตัวกับประชาชนในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนผ่านเสียงตามสายของชุมชน ว่า พรรคปวงชนไทยเราเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจลดความขัดแย้ง โดยยึดมั่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด พรรคต้องการให้ประเทศไทยสงบสุขอยู่อย่างสันติ เลิกแบ่งสีแบ่งฝ่าย หมดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างจะทะเลาะกันแล้วต้องร่วมมือกัน พรรคปวงชนไทยจะเข้ามาดูแลทุกฝ่ายซึ่งเป็นคนทำงานทั้งนายจ้างและลูกจ้างในระบบและนอกระบบไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ต้องมีการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสุดเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้ทั่วถึง วันนี้อีกหนึ่งปัญหาคือความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทางอุบัติเหตุเช่นเครนหล่นใส่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถนนยุบตึกถล่ม ซึ่งพรรคมีนโยบาย "ประกันอุบัติเหตุปวงชนไทย" ให้ตั้งแต่แรกเกิด โดยเก็บค่าความเสี่ยงจากโครงการก่อสร้าง 5% รวมถึงค่าปรับจราจรและภาษีอบายมุข นำมาบริหารเป็นงบประมาณเรื่องประกันอุบัติเหตุให้กับคนไทยทุกคน
"ผมใช้เวลา 10 ปีในการแก้ปัญหาหนี้ธุรกิจเป็นหมื่นล้าน รู้ดีว่าคนเป็นหนี้มีความทุกข์ขนาดไหนเพราะเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว การจะฟื้นธุรกิจ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพก็ได้ทำมาหมดแล้ว จึงตั้งพรรคปวงชนไทยขึ้น ต้องการเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่มีหนี้สินและยังเดือดร้อนอยู่ ซึ่งผู้สมัครทุกคนไม่ใช่นักการเมือง แต่เป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ไม่ได้มาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างแน่นอน แต่ต้องการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนไทย จึงขอฝากพรรคปวงชนไทยหมายเลข 23 ทั้งประเทศ"นายเอกสิทธิ์ ย้ำ