"พีระพันธุ์ - พลัฏฐ์" ฟังเสียงชาววังบูรพา-พาหุรัด หวัง รทสช.เป็นรัฐบาล ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ

"พีระพันธุ์ - พลัฏฐ์ เบอร์ 6" ลุยพื้นที่ฟังเสียงชาววังบูรพา-พาหุรัด หวังรัฐบาล รทสช.แก้ปัญหาปากท้อง ฟื้นเศรษฐกิจเขตพระนคร
วันที่ 31 มกราคม 2569 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ กรรมการบริหารพรรค และนางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกพรรค ลงพื้นที่เขตพระนคร บริเวณย่านพาหุรัดและวังบูรพา เพื่อช่วยนายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 1 เบอร์ 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยต่างให้การต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น พร้อมฝากความหวังให้พรรครวมไทยสร้างชาติได้เป็นรัฐบาล และให้นายพีระพันธุ์เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องและขับเคลื่อนประเทศ
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการย่านวังบูรพาระบุว่า นายพีระพันธุ์เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคนแรกที่ลงพื้นที่บริเวณนี้ พร้อมสะท้อนปัญหาธุรกิจในพื้นที่ หลังจากมีมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้า ทำให้การค้าขายแทบหยุดชะงัก กระทบต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง
จากนั้น นายพีระพันธุ์ได้เดินทางไปยังย่านพาหุรัด ซึ่งผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาเรื่องการก่อสร้างถนนในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่แคบ ส่งผลกระทบต่อความสะดวกของผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยและผู้สัญจรไปมา
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังฝากความหวังให้นายพีระพันธุ์สานต่อการแก้ไขปัญหาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนการค้าขาย รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อยากให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้นายพลัฏฐ์รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ประกอบการต่อไป