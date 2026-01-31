“สมศักดิ์” ควง “เอกพงษ์–นพพล” ลุยรถแห่พิษณุโลก กระแสแรง ชี้เพื่อไทยเข้าใจปัญหา ขอประชาชนเลือกทั้ง 2 ใบ

“สมศักดิ์” นำ “เอกพงษ์–นพพล” ขึ้นรถแห่หาเสียงพิษณุโลก กระแสตอบรับคึกคัก ชี้ผู้สมัครเพื่อไทยเข้าใจปัญหา พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย ขอประชาชนมั่นใจเลือกทั้ง 2 ใบ
วันนี้ (31 มกราคม 2569) นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นาย เอกพงษ์ กุลเจริญ ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 5 เบอร์ 3 และนาย นพพล เหลืองทองนารา ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 เบอร์ 1 พรรค พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน 2 จุด ได้แก่ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำไร่ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ และลานดินหลัง ธ.ก.ส. อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังปราศรัยเป็นจำนวนมาก
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อ 3–4 ปีที่ผ่านมา ตนเคยลงพื้นที่ติดตามและมีส่วนช่วยพัฒนาระบบชลประทานในอำเภอวัดโบสถ์มาแล้ว ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมีนโยบายผลักดันการสร้างฝายและเขื่อนบนภูเขา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับพี่น้องชาวพิษณุโลกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดขยายผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หลังได้ไปดูต้นแบบที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะยงชิดรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินการทั่วประเทศ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุเพิ่มเติมว่า พรรคเพื่อไทยยังมีนโยบายด้านการเกษตร เช่น การประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% รวมถึงการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ให้ชาวไร่อ้อยมากกว่า 70% ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
นายสมศักดิ์ ย้ำว่า นายเอกพงษ์ เบอร์ 3 เป็นผู้สมัครที่เข้าใจปัญหาของพี่น้องชาวพิษณุโลกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการเกษตร จึงขอให้ประชาชนมั่นใจทั้งในตัวผู้สมัครและพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีผลงานเชิงนโยบายเป็นรูปธรรมมาแล้วจำนวนมาก อาทิ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ที่ตนเคยมีส่วนร่วมผลักดันในช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเตรียมยกระดับเป็น “30 บาท AI” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกยิ่งขึ้น
จากนั้น นายสมศักดิ์ พร้อมด้วยนายเอกพงษ์ และนายนพพล ได้ขึ้นรถแห่รอบอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีประชาชนตามบ้านเรือนและในตลาดต่างโบกมือทักทาย ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไปมา ต่างลดกระจกส่งเสียงเชียร์ สะท้อนกระแสตอบรับจากพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักใ