“พิเชษฐ” ย้ำนโยบายไร้ดอกเบี้ยคือทางรอด ไม่สนติดโพล-ไร้งบทำสื่อ ลั่นเดินหน้าจนนาทีสุดท้าย ท้าผลเลือกตั้งวัดใจคนเป็นหนี้

“พิเชษฐ ” ชี้โพลเลือกตั้งวัดได้แค่พรรคกระเป๋าหนัก สะท้อนความเหลื่อมล้ำจากป้ายโฆษณาและพื้นที่สื่อของพรรคใหญ่ ยันพื้นที่ใต้–เหนือขานรับนโยบาย “การเงินไร้ดอกเบี้ย” พร้อมเดินหน้าเคาะประตูบ้านสู้จนนาทีสุดท้าย
วันนี้(31 ม.ค. 69) นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ เปิดเผยถึงกรณีที่ผลโพลจากหลายสำนักในช่วงโค้งสุดท้ายไม่มีชื่อพรรควิชชั่นใหม่ปรากฏในการสำรวจว่า ตนไม่ได้แปลกใจกับผลที่ออกมา เพราะโพลส่วนใหญ่เป็นการวัดกระแสจากการมองเห็นผ่านสื่อและป้ายโฆษณา ซึ่งต้องยอมรับว่าพรรควิชชั่นใหม่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณประชาสัมพันธ์ที่น้อยกว่าพรรคใหญ่หลายเท่าตัว ทำให้การสร้างการรับรู้ในวงกว้างผ่านสื่อหลักทำได้ยากลำบาก
นายพิเชษฐระบุว่า ความเหลื่อมล้ำของสนามเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ทุนหาเสียง พรรคใหญ่มีป้ายหาเสียงครอบคลุมทุกพื้นที่และมีงบซื้อสื่อมหาศาล แต่จากการที่ตนลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ทั้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จ.เชียงใหม่ กลับพบว่ากระแสตอบรับจากประชาชนมีสูงมากอย่างน่าตกใจ เพราะทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหรือนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงลิ่ว ซึ่งนโยบาย "การเงินไร้ดอกเบี้ย" ของพรรคเข้าไปตอบโจทย์ความเดือดร้อนได้ตรงจุดที่สุด
“ขณะนี้ทีมงานของพรรคที่กระจายลงพื้นที่ ทั้งในสุพรรณบุรี ภาคอีสาน และกรุงเทพมหานคร รายงานตรงกันว่า ทุกการพูดคุยกับประชาชนแบบตัวต่อตัวได้รับการขานรับอย่างดีเยี่ยม ประชาชนจำนวนมากที่เพิ่งทราบนโยบายและเพิ่งเห็นป้ายหาเสียงของพรรค ต่างยอมรับและประกาศพร้อมสนับสนุนทันที เพราะเขาเบื่อหน่ายกับนโยบายเดิมๆ ที่แก้หนี้ไม่ได้จริง” นายพิเชษฐกล่าว
หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ยืนยันว่า แม้จะเป็นพรรคเล็กที่ไร้ชื่อในโพล แต่ตนจะไม่ท้อและจะเดินหน้าหาเสียงเคาะประตูบ้านจนนาทีสุดท้าย เพื่อพิสูจน์ว่านโยบายที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆ จะชนะพลังเงินและพลังสื่อได้ในวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมฝากถึงประชาชนว่าอย่าให้โพลมาตัดสินใจแทนความเดือดร้อนของตัวเอง