“ชาดา-ซาบีดา”บุกพิษณุโลก ช่วย “นิยม ช่างพินิจ”หาเสียงขอเอาคนเก่งเข้าสภาฯ มือล้มเสาแสกมเมอร์ ปลุกพลังคนสองแควเขต 4 ปักธง ภท.

วันนี้(31 ม.ค.)นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส.อุทัยธานี แกนนำพรรคภูมิใจไทย และนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ หาเสียงช่วยนายนิยม ช่างพินิจ ผู้สมัครสส.พิษณุโลก เขต 4 พรรคภูมิใจไทย เดินหาเสียงขอคะแนนพี่น้องประชาชน ช่วงโค้งสุดท้าย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับความสนใจ และเสียงตอบรับอย่างอบอุ่น จากทั้งอำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอบางระกำ มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับฟังการปราศรัย และมอบดอกไม้ให้กำลังใจผู้สมัครตลอดเส้นทาง พร้อมตระโกนสโลแกน "พูดแล้วทำ พลัส" ดังสนั่น สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ ซึ่งการลงพื้นที่ของทีมงานจากอุทัยธานีในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า “พรรคภูมิใจไทย” พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ และมั่นใจว่าจะสามารถคว้าชัยชนะ ในเขต 4 จังหวัดพิษณุโลกได้
นายชาดา ขึ้นเวทีปราศรัย เน้นย้ำความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้อง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับประชาชนอย่างจริงจัง พร้อมประกาศความมั่นใจว่า “นายนิยม ช่างพินิจ” คือ บุคคลที่เหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นตัวแทนของชาวพิษณุโลก เขต 4 เพราะเป็นคนทำงานจริง มีประสบการณ์ เข้าถึงง่าย และเข้าใจปัญหาของชาวบ้านมาโดยตลอด
ขณะที่นางสาวซาบีดา ปราศรัยขอโอกาสให้นายนิยม ได้เข้าสภาฯ เพราะเป็นคนที่มีความพร้อม มีความสามารถ และยังเคยเป็นคณะทำงานล้มเสาสแกมเมอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอด ตั้งแต่อยู่กระทรวงมหาดไทย มัวแต่ทำ เลยลืมพูด กลายเป็นว่าบางพรรคการเมือง มาโจมตีว่าเราไม่ทำ แต่จริงๆแล้ว พรรคภูมิใจไทย เราปราบสแกมเมอร์มาตั้งนานแล้ว