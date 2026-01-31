กกต.ไฟเขียวองค์กรต่างชาติสังเกตการณ์เลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ

กกต.ไฟเขียวผู้แทนองค์กรต่างประเทศสังเกตการเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ
วันนี้(31ม.ค.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนเข้าสังเกตการณ์ การออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรใหม่ โดยสังเกตการณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวันออกเสียงประชามติ ซึ่งมีจำนวนผู้ขอเข้าสังเกตการณ์ทั้งหมด 3 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ส่งผู้แทนเข้าสังเกตการณ์ จำนวน 15 คน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นนทบุรี บุรีรัมย์ พะเยา และ พระนครศรีอยุธยา
ขณะเดียวกันมูลนิธิอันเฟรล (Asian Network for Free Elections: ANFREL) ก็ส่งผู้แทน เข้าสังเกตการณ์ด้วยเช่นกัน
โดยขอสังเกตการณ์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันออกเสียง ลงคะแนน สส. ก่อนวันเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) ในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง สส. และวันออกเสียงประชามติ โดยมีจำนวนผู้เข้าสังเกตการณ์ ทั้งหมด 25 คน เข้าสังเกตการณ์ในพื้นที่ 32 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปัตตานี พะเยา พัทลุง พิษณุโลก มหาสารคาม ระยอง ราชบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี หนองคาย พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี และอุบลราชธานี
ทั้งนี้สำนักงานกกต. ได้มอบหมายให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด อำนวยความสะดวกในการเข้าสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติ ที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ แก่คณะผู้แทน ของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และมูลนิธิอันเฟรลตามความเหมาะสมและเป็นไปตาม กฎหมายสำหรับการสังเกตการณ์ดังกล่าว