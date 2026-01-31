“นภาดา”ล่องเจ้าพระยาขอคะแนน เขต5 นนทบุรี ชูเเก้น้ำท่วม-น้ำเเล้ง พ่วงดูเเลเกษตรกร

“นภาดา เพ็ชร์จินดา “ หาเสียงทางเรือล่องเจ้าพระยาขอคะแนนชาวนนท์ เขต 5 ชูแก้ปัญหาน้ำท่วม–น้ำแล้ง ควบคู่ดูแลเกษตรกร ชวนกาเบอร์ 7 ส.ส.เขต “เพื่อไทย”เบอร์9ใบ ดันระบบน้ำครบวงจร ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน
วันนี้(31 ม.ค. 69)น.ส. นภาดา เพ็ชร์จินดา ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อเเละนายวัชรนันท์ อัศวนิโครธร ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี เขต 5 เบอร์7 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ล่องเรือหาเสียงเเม่น้ำเจ้าพระยา เกาะเกร็ด โดยนำเสนอนโยบายพรรคด้านต่างๆเเละเชิญชวนประชาชนลงคะเเนนให้พรรคทั้งสองใบเพื่อไปเป็นรัฐบาล
น.ส. นภาดากล่าวว่า เขต5 (อ.เมือง ปากเกร็ดบางบัวทอง) เเละพื้นที่อื่นๆในจ.นนทบุรีนั้น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี เเละหลายพื้นที่ในจ.นนทบุรี พบว่าประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นหนึ่งในนโยบายพรรค “เพื่อไทยทำได้” คือนโยบายระบบน้ำดี ไม่ท่วม-ไม่เเล้ง น้ำสะอาดต้องมีใช้ มีการลงทุนเมกะโปรเจกต์เเผนจัดเก็บน้ำ-การระบายน้ำ บูรณะคูคลองเเม่น้ำเเละยกระดับเตือนภัยน้ำท่วมน้ำเเล้งทั่วประเทศถาวร โดยนโยบายนี้จะเชื่อมโยงกับนโยบายประกันกำไรพืชผลการเกษตร30% เเละคูปองซื้อปุ๋ย-เมล็ดพันธุ์ที่จะช่วยยกระดับชีวิตเกษตรกรจ.นนทบุรีไปอีกช่องทางหนึ่ง
นโยบายระบบน้ำจะดูเเลปัญหาน้ำท่วมใน จ.นนทบุรีเเละจังหวัดในลุ่มเเม่น้ำเจ้าพระยาเเบบครบวงจร เเละดูเเลระบบน้ำทางการเกษตรพ่วงไปด้วย เพราะพรรคมองเเละคิดนโยบายเเต่ละชิ้นเเบบเชื่อมโยง บูรณาการเป็นระบบเเละทำได้จริงเพื่อชีวิตชาวนนทบุรีทุกคน
“ขอให้ลงคะเเนนให้เบอร์7 เป็นสส.นนทบุรี เขต5 เเละเลือกพรรคเพื่อไทยเบอร์ 9 เพื่อดูเเลระบบน้ำครบวงจร เเละวางระบบเส้นทางสัญจรทางเรือให้ปลอดภัยเเละราคาที่คนนนท์สัมผัสได้“
น.ส.นภาดากล่าวว่า นายวัชรนันท์นั้นพรรคเชื่อมั่นว่า เป็นคนรุ่นใหม่ ตั้งใจทำงานเเละอาสามาดูเเลประชาชนเเท้จริง ดังนั้นวันที่8กพ.ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยทั้งสองใบเพื่อให้ไปเป็นรัฐบาล เเละวันข้างหน้าตนจะมาติดตามผลงานจากนโยบายพรรคในเขตนี้พร้อมกับนายวัชรนันท์ เพื่อสะท้อนไปที่พรรคว่านโยบายใดยังไม่ได้ทำ นโยบายไหนต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น