‘อนุทิน’ เดินหาเสียงตลาดบางน้ำผึ้ง พระประแดง ชาวบ้านบอกรอคนละครึ่งพลัสเฟส 2 - ให้ช่วยดูถนนพระราม 2

‘อนุทิน’ เดินหาเสียงตลาดบางน้ำผึ้ง พระประแดง ช่วยผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ แฟนคลับรุมถ่ายรูปบอกรักนายกฯ ขอให้ได้กลับมาเป็นอีก รอคนละครึ่งพลัสเฟส 2 พร้อมฝากดูเรื่องถนนพระราม 2
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 31 ม.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง พื้นที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ พรรคภูมิใจไทย 8 เขตได้แก่ เขต 1 น.ส.แพรวพรรณ พุกพิบูลย์ เขต 2 นายนกเขา ท้วมกลัด เขต 3 นางอภัสนันท์ ภัคนราธนเศรษฐ์ เขต 4 น.ส.พิมพ์พรรณ พึ่งบุญ เขต 5 นางยุคลฉัตร หลำวรรณะ เขต 6 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เขต 7 น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ เขต 8 นายวิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ และนายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม และผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมลงพื้นที่หาเสียงด้วย
จุดแรกนายอนุทิน เดินทางถึงวัดบางน้ำผึ้งใน อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยนายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ผู้สมัครสส. สมุทรปราการเขต 6 หาเสียง เมื่อเดินทางถึงได่เข้าสักการะท้าวเวสสุวรรณ ขณะพระครูปัญญาธีรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน มอบพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อใหญ่ ให้นายอนุทินด้วย
จากนั้นนายอนุทินเดินตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ซึ่งนายกฯ แวะชิมทอดมันปลากรายและอุดหนุนซื้อเม็ดกระบกคั่ว ขณะที่เดินภายในตลาดมีประชาชน ขอถ่ายภาพเซลฟี่ จับมือ มอบพวงมาลัย และดอกกุหลาบให้ พร้อมตะโกนว่า “รักนายกอนุทิน รักพรรคภูมิใจไทย รอคนละครึ่งพลัสอยู่” ซึ่งนายอนุทิน ตอบกลับว่า “ได้แน่นอน” และชาวบ้านยังบอกอีกว่า “ถ้านายกอนุทินได้เป็นนายกฯ อีกพวกเราสบายแน่นอน”
ทั้งนี้ ระหว่างเดินภายในตลาด มีประชาชนยืนรอ ถ่ายภาพร่วมกับนายอนุทิน มีคุณตาอายุ 97 มากับญาติบอกว่า เป็นแฟนคลับอยากมาเจอนายกฯ ชอบหมายเลข 37 โดยนายอนุทิน ตอบว่าขอให้สุภาพแข็งแรง ช่วงหนึ่งแม่ค้าร้านตะลิงปลิง ถามนายอนุทินว่าเหนื่อยหรือไม่ ซึ่งนายอนุทิน ตอบกลับว่า ไม่เหนื่อย แต่ง่วงนิดหน่อยเพราะนอนน้อย แม่ค้าจึงหยิบตะลิงปลิงให้กิน โดยบอกว่ากินจะได้ตื่นเลย
จากนั้นนายอนุทินแวะซื้อของร้านขายช้อน โดยแม่ค้ากล่าวว่า จะเก็บเงินที่นายอนุทินซื้อไว้เป็นขวัญถุง พร้อมฝากเรื่องถนนพระราม 2 โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ฝากเบอร์ 37 ด้วย นอกจากนี้ แม่ค้าร้านขายกระเป๋า ยังได้มอบย่ามผ้าชาวเขาให้ด้วย ช่วงหนึ่งประชาชนยังบอกว่า “รบชนะเขมรอยู่แล้ว“ ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งระหว่างเดินในตลาด มีพ่อค้าร้านขายของตะโกนบอกนายอนุทิน ขอให้ได้เป็นนายกฯ ต่อ ซึ่งนายอนุทิน บอกว่า กาเบอร์ 37 จะมาทุกวันเลย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดรุมถ่ายภาพ และตื่นเต้นที่ได้พบกับนายกฯ