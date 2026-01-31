“เจนวิทย์ ” ขอชาวพิษณุโลก เขต 3 ดันเข้าสภาฯ กางแผนแก้น้ำท่วม–น้ำแล้ง บรรเทาทุกข์ประชาชน

“เจนวิทย์ จันทรา ” ลุยพื้นที่ขอแรงหนุนชาวพิษณุโลก เขต 3 ส่งเบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย เข้าสภาฯ กางแผนบริหารจัดการน้ำท่วม–น้ำแล้ง แก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่ระยะยาว บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน
วันนี้( 31 ม.ค 69)นาย เจนวิทย์ จันทรา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย ยังคงลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องในอำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเปิดเวทีปราศรัยย่อยตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อชี้แจงนโยบายของพรรค โดยเน้นย้ำนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
นายเจนวิทย์ กล่าวว่าพื้นที่ตำบลวังทองเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ตนในฐานะอาสาสมัครร่วมกตัญญูเคยเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัย เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม รายได้ และได้รับผลกระทบจากความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ผู้สมัคร สส.เขต 3 พิษณุโลก ระบุว่าตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ตนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและพบว่าปัญหาสำคัญคือคูคลองหลายแห่งมีความตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้ ซึ่งสามารถเร่งแก้ไขได้ล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ขณะเดียวกันยังต้องมีแนวทางแก้ไขระยะยาว ด้วยการจัดทำโครงการแก้มลิง โดยเบื้องต้นมีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ และอาจต้องขยายเป็นราว 100 ไร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ
นายเจนวิทย์ เชื่อว่าหากมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จะสามารถลดระยะเวลาน้ำท่วม ลดความสูญเสียในฤดูน้ำหลาก และยังช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเป็นรูปธรรม
“ผมเฝ้ามองและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด เชื่อว่าหากได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ จะสามารถผลักดันการบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลจริง จึงอยากขอโอกาสในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ขอให้ประชาชนกาเบอร์ 4 เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน” นายเจนวิทย์ กล่าว