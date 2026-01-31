“อนุทิน” แจงเหตุ M79 ลงชายแดน แค่ทหารเขมรเดินสะดุดแฟลร์ มีที่ให้เดินตั้งเยอะไม่เดิน แต่เคลียร์จบระดับพื้นที่แล้ว

“อนุทิน” สยบข่าวระทึก! เหตุ M79 ลงชายแดน แค่ทหารเขมรเดินสะดุดแฟลร์ ยันเคลียร์จบระดับพื้นที่ แต่ไม่ควรเกิดบ่อย มีที่ให้เดินตั้งเยอะไม่เดิน บอกไม่เกี่ยวเกมการเมือง พร้อมทิ้งท้ายกองทัพเข้มแข็ง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ม.ค.ที่จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชายิงลูกระเบิด M79 มายังฝั่งประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าได้รับรายงานแล้ว และทั้งหมดเป็นไปตามข่าวที่กองทัพได้เผยแพร่ ซึ่งเสนาธิการทหารบกได้รายงานเข้ามาและโทรศัพท์คุยกัน ตรวจบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวล ซึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ ทหารฝั่งโน้นสะดุดแฟลร์ แล้วของเราก็มีการวางแนวทางป้องกัน ใครไปลาดตระเวนอย่างว่า “ก็อย่างที่ว่ามีที่ให้เดินตั้งเยอะไม่เดิน มาเดินตรงนี้“ ก็ไม่เป็นไร เขาไม่ได้เข้ามาแล้วยิงต่อเนื่อง ซึ่งในสัญญาหยุดยิงมีช่องเขียนไว้ว่าถ้ามีเหตุ ทางผู้บังคับบัญชาที่อยู่หน้างานจะเร่งคุยกัน หากหาข้อยุติได้ก็ให้รีบยุติ แต่อย่าบ่อยๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่คุยกันเรียบร้อยไม่ต้องถึงระดับหน่วยเหนือ
ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลกับเหตุที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะอาจเกี่ยวข้องกับการปราศรัยของพรรคภูมิใจไทยถึงเรื่องชายแดนหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่กังวลเลย และไม่เกี่ยวข้องกัน พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า กองทัพของเราเข้มแข็ง