“ยศชนัน” บุกพะเยา ชูนายกฯ คนเหนือ ปราบยา-สแกมเมอร์-ทุนเทา-คอร์รัปชั่น โวจ่อคว้า 3 เก้าอี้

“ยศชนัน” บุกพะเยา ชูนายกฯ คนเหนือ ปราบยาเสพติด - สแกมเมอร์ - ทุนเทา - คอร์รัปชั่น มองมีโอกาสสูงปักธงได้ 3 เขต ลั่นไม่มีใครเป็นฐานเสียงใครหลัง“ธรรมนัส” บอก “กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน - อบต.”เป็นฐาน พร้อมให้ฝ่ายกฎหมายดูใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์หรือไม่ ส่วน“อนุทิน”ปลุกกระแสรักชาติ เชื่อประชาชนจะเข้าใจ
วันที่ 31 ม.ค.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ต่อที่จังหวัดพะเยาช่วยผู้สมัครทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย นายวิชัย ไชยมงคล ผู้สมัคร สส. จังหวัดพะเยา เขต 1, นายเกษียร ศรีจันทร์ ผู้สมัคร สส. จังหวัดพะเยา เขต 2 และนายอำนาจ วิชัย ผู้สมัคร สส. จังหวัดพะเยา เขต 3 ปราศรัยหาเสียง ที่ตลาดนัดบ้านหม้อ หลังโรงพยาบาลเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีประชาชนมามอบดอกไม้ พวงมาลัยขนม พวงมาลัยกระเทียม พวงมาลัยข้าวโพด
นายยศชนัน กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า ตนเองเป็นตนเหนือ จะเอานายกฯ คนเหนือหรือไม่ เพราะพูดง่าย มาเพื่อกตอกย้ำว่าตนเองมาขอความสนับสนุนจากพี่น้องพะเยา เลือดคนเหนืออยู่อย่างเข้มข้นเพื่อทำเพื่อพี่น้องพะเยา ซึ่งตอนนี้พะเยาดุเดือดมาก และตนเองก็ขอฝากผู้สมัคร สส. ของพรรคเพื่อไทยด้วย
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า วิสัยทัศน์ของเราคือเมืองพะเยาน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หากเลือกเพื่อไทย จะต้องมีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น อย่างแรกต้องทุกคนต้องไม่อยู่อย่างหวาดผวา จำพรรคไทยรักไทยได้หรือไม่ ยังจำอ้ายทักษิณได้หรือไม่ เราต่อสู้ด้วยการไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาสู่ลูกหลานของเรา แต่พอเราไม่อยู่แปปเดียว ยาเสพติดก็กลับมา ซึ่งอย่างแรกที่ตนจะเข้าไปในฐานะนายกรัฐมนตรีของคนพะเยาครั้งนี้คือการปราบยาเสพติด “ไม่หมดไม่เลิก” เราจะส่งฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าไปถ้าเจอคนติดยาต้องเอาออกมาก่อน เพื่อให้พี่น้องได้ปลอดภัยและเราจะมีศูนย์บำบัดประจำจังหวัดคือช่วยเหลือก่อนส่งคืนสู่ชุมชน และใครขายใครค้ายา เราก็ต้องจับ ปิดด่านช่องทางนำเข้าให้หมด ปัญหายาเสพติดนั้น ยึดโยงกับสแกมเมอร์และทุนเทาทำให้ทุกคนอยู่อย่างหวาดผวา ดังนั้นทุนเทาต้องออกไปให้หมด ตนต้องพูดย้ำในเรื่องนี้เพราะคือสิ่งสำคัญ วันนี้ประเทศไทยต้องสุจริต ต้องไม่มีคอรัปชั่น รวมถึงจะต้องเร่งแก้หนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ ที่จะทำให้ทุกคนไม่อยู่อย่างหวาดผวา
จากนั้น นายยศชนัน ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงการแข่งขันในพื้นที่ จ.พะเยา ว่า วันนี้มีโอกาสสูงมากในการเจาะพื้นที่ จ.พะเยา ของพรรคเพื่อไทย เพราะจากการลงพื้นที่วันนี้ และจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของผู้สมัครได้รับเสียงตอบรับดีมาก เรียกว่าดีเกินคาด สิ่งนี้ทำให้เรามั่นใจ และผู้สมัครเราก็มั่นใจ และในเวทีปราศรัยทุกคนสามารถสื่อสารนโยบายได้ เรามีความมั่นใจขึ้นมาก และน่าจะได้รับความไว้วางใจทั้ง 3 เขต
เมื่อถามว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะทำให้สามารถสู้กับพรรคกล้าธรรมจนชนะได้ทั้งสามเขตได้หรือไม่ เพราะล่าสุดร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. คือฐานทั้งหมดของพรรคกล้าธรรม มองว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีใครมีฐาน เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ และคำว่าฐานคือประชาชน ซึ่งวันนี้เราสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชน ไม่ต้องผ่านใคร จึงทำให้เรามีความมั่นใจ และนโยบาย ที่เราส่งมอบไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด สแกมเมอร์ พนันออนไลน์ ซึ่งประชาชนได้ขานรับ ว่าวันนี้เรามีภัยคุกคามหลายด้าน และต้องการพรรคที่มีประสบการณ์ในการทำเรื่องนี้มาก่อน ซึ่งพี่น้องประชาชนจะให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามย้ำว่าคนที่ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ นายยศชนัน กล่าวว่า จะมีการดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษและเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้ โดยมีทีมงานของพรรคเพื่อไทย เพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส
ส่วนจะให้ทีมกฎหมาย เข้ามาตรวจสอบ หรือจะมีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือไม่นั้น นายยศชนัน กล่าวว่า ตอนนี้มีทีมงานของพรรคกำลังดูอยู่ หากมีส่วนไหนที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำตามระเบียบ ตามกฏหมายต่อไป
เมื่อถามว่าขณะนี้การหาเสียงส่วนใหญ่ไปในทางสาดโคลนให้ประชาชนเลือกข้าง การที่พรรคเพื่อไทย ในส่วนนโยบายจะทำให้ได้คะแนนเสียงหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ตนคิดว่าประชาชนดูออก ว่าการปราศรัยการหาเสียงการส่งมอบนโยบาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดถือมาตลอด การที่ประชาชนมาก็เพื่ออยากฟังว่า เขาจะมีคุณภาพชีวิตอย่างไร ดีขึ้นแบบไหนบ้าง ซึ่งตนพยามสื่อสารเรื่องนโยบาย ลงไปที่รายเขต รายอำเภอ ว่าพรรคการเมืองหนึ่งจะส่งมอบนโยบายไหน ซึ่งอยากให้พรรคยึดโยงในส่วนนี้
ส่วนการปราศรัยของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีการใช้เรื่องชาตินิยม และ บางช่วงพาดพิงไปถึงประเด็นของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ด้วย นายยศชนัน กล่าวว่า ตนเองคิดว่าประชาชนจะเข้าใจ หากดูการปราศรัยของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรค
เมื่อถามต่อว่าการที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีอีกสถานะหนึ่งคือนายกรัฐมนตรี จะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนได้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ตนคิดว่า ประชาชนหากมีการเปรียบเทียบเรื่องการหาเสียง และเนื้อหาการปราศรัย ประชาชนจะเข้าใจ