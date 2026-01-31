"อนุทิน" ปัดแทรกแซงคดีเขากระโดง เหน็บเป็นวาทกรรมหาจุดอ่อนทางการเมือง ลั่นถ้าพิสูจน์ว่าผิดจริงไม่ละเว้น

"อนุทิน" ปฏิเสธแทรกแซงคดีที่ดินเขากระโดง ยันไม่ดองดำเนินตาม กม. มองหยิบยกมาพูดช่วงนี้แค่วาทกรรม หาจุดอ่อนทางการเมือง หวังโจมตี ภท. ลั่นพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริง ไม่ละเว้นแม้คนในพรรค ญาติ หรือเพื่อน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ม.ค.ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าและแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีบางฝ่ายพยายามทวงถามความคืบหน้าที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ หลังการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ยื่นฟ้องศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทับซ้อน ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายที่พยายามจะบอกว่ายึดมาแล้วยึดเมื่อไหร่ มีแต่สั่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีการแทรกแซง ทุกวันนี้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตนยังไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครวันนั้นยังปล่อยไก่ตัวเบ้อเริ้มจะให้เขาลาออกทั้งๆที่ยังไม่มีผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เลย
"ผมคิดว่าเป็นวาทกรรมและเป็นสิ่งที่ผู้ที่คิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดอ่อน ซึ่งไม่ใช่หรอก อะไรที่เป็นไปตามกฎหมาย เราก็ต้องดำเนินการตามนั้น ถ้าสมมุติว่ามีการกระทำความผิดดำเนินคดีแล้วมีการพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิด ก็ไม่มีการละเว้นไม่ว่าจะอยู่ในพรรคเดียวกันเป็นญาติเป็นโยมเป็นเพื่อนเป็นฝูงผมแสดงให้เห็นชัดเจนมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว"นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่ามีความพยายามเล่นในแง่ของการดองคดี ดองเรื่องเอาไว้ นายอนุทิน กล่าวยืนยันว่า ไม่มีหรอก ดูสิ ขนาดตนบอกขึ้นบัญชีดำบริษัทที่ทำงานไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งตนก็ต้องไล่จี้ทุกวันๆ มีแต่เร่งไม่มีดอง