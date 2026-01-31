“ทนายน้ำมนต์” เตรียมปราศรัยใหญ่ พร้อมระดมขุนพล ปราศรัยบนรถโมบาย กทม.เขตเลือกตั้ง 18 พร้อมชนทุกพรรคการเมือง

วันนี้( 31 ม.ค.) เกาะติดสนามเลือกตั้ง กทม.เขตเลือกตั้งที่ 18 โดยหลายพรรคการเมืองงัดกลยุทธ์ในการหาเสียงเพื่อจูงใจเพื่อพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจเลือกในโค้งสุดท้าย โดยในฟาก“ทนายน้ำมนต์” นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ ผู้สมัคร สส.จากพรรคไทยสร้างไทย เบอร์ 11 ได้ลงพื้นที่อย่างหนัก โดยใช้วิธีพบปะพี่น้องประชาชนในชุมชน ตลาดและบ้านเรือนโดยนำเสนอนโยบายของพรรค แจกแผ่นพับแนะนำตัวและย้ำเบอร์ 11 เป็น “เลขราชาโชค” หมายเลข 11 พี่น้องประชาชน จดจำง่าย ทนายน้ำมนต์ ต้องกาเบอร์ 11 ทำให้การรณรงค์หาเสียงในโค้งสุดท้ายคึกคัก
นางสาวณัฐกัญญ์ภา กล่าวว่า ตนเกาะติดลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง หากพื้นที่ใดยังเข้าไม่ถึง ตนและทีมงานจะไปพบทุกพื้นที่ ใน กทม.เขตเลือกตั้งที่ 18 โดยในโค้งสุดท้าย ในส่วนวิธีการหาเสียง ตนได้ระดมขุนพลฝีปากกล้าเป็นผู้ปราศรัยหลักและเป็นผู้ช่วยหาเสียง โดยผลัดเปลี่ยนกันปราศรัยบนรถโมบายขนาดใหญ่ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว ส่งผลให้สามารถพบปะพี่น้องประชาชนได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ กทม.เขตเลือกตั้งที่ 18 มีนบุรี-หนองจอกลาดกระบัง เป็นพื้นที่กว้างและในเขตชานเมือง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงการปราศรัยบนรถโมบายขนาดใหญ่ เป็นวิธีการหนึ่ง ที่ได้พบปะพี่น้องอย่างใกล้ชิดและตัดสินใจในโค้งสุดท้าย โดยช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ตนพร้อมทีมงานจะเดินทางไปพบกับพี่น้องประชาชน โดยตนยืนยันว่า นโยบายของพรรคไทยสร้างไทย แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จริง “เลือกคนทำงาน ต้องช่วยกันเลือก ทนายน้ำมนต์ เบอร์ 11”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย จะเปิดตัวแคมเปญนโยบายชูธง “บำนาญ 3,000 ฟื้นเศรษฐกิจไทย คนแก่สุขใจ เศรษฐกิจเติบโต” ณ สวนพฤกษชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.