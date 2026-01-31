แฉ บิ๊ก สธ.เรียกประชุม อสม.พูดจาโน้มน้าวให้เลือกผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ

จี้ กกต.ตรวจสอบหลัง อสม. แฉ บิ๊ก สธ.เรียกประชุม อสม. พูดจาโน้มน้าว ให้ลงคะแนน และหาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.เขต 3 ศรีสะเกษ
รายงานข่าวจาก อสม.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่าข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 โดยมีการจัดประชุม สาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพูดโน้มน้าวใจให้ลงคะแนนให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองหนึ่ง และ สั่งการให้ข้าราชการในหน่วยงานที่กำกับดูแล ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และส่งเรื่องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)พิจารณาโดยด่วนว่าจะเข้าข่าย ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่