‘ธนพร’ ปลุกชาวอุบล เขต1 เลือกตั้งสุจริต สกัด “ทุนเทา” หยุดส่งต่อมรดกบาปให้ลูกหลาน

‘ธนพร–ปชป.’ ชี้ชะตาเลือกตั้งไม่ใช่เลือกฝ่าย แต่คือการเลือกอนาคตประเทศ เตือนอย่าปล่อย “ทุนเทา” ครอบงำการเมือง ย้ำปชป.ยืนหยัดการเมืองสุจริต ขอปชช.ร่วมสกัดมรดกบาปไม่ให้ส่งต่อถึงลูกหลาน
นาย ธนพร สมศรี ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 เบอร์ 7 พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สะท้อนบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงตลอดกว่า 40 วันที่ผ่านมา โดยระบุว่าได้มุ่งมั่นเดินเคาะประตูบ้าน พบปะพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานี เพื่อขอโอกาสเข้าไปทำงานทางการเมืองอย่างสุจริต
นายธนพร ระบุว่า การเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่คนไทยต้องตัดสินใจไม่ใช่การเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่คือการเลือกอนาคตของประเทศ หากประชาชนเลือก “เทา” ประเทศไทยอาจต้องติดอยู่ในหลุมดำทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างรุนแรง
ผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวถึงการขยับเข้าสู่การเมืองของ “ทุนเทา” ว่าเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ และเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เพราะหากทุนเทาเข้าไปใช้อำนาจรัฐ ผลกระทบจะไม่สิ้นสุดเพียงรุ่นปัจจุบัน แต่จะฝังรากลึก ส่งต่อเป็น “มรดกบาป” จากรุ่นพ่อแม่พี่น้อง ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน
นายธนพร ย้ำว่าตนมีความเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสถาบันทางการเมืองที่ยืนหยัดบนอุดมการณ์ ไม่ยอมจำนนต่ออิทธิพลของทุนเทา และพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการหยุดยั้งการเมืองสีเทา เพื่ออนาคตของลูกหลานและประเทศชาติ
“ผมขอโอกาสจากพี่น้องประชาชน ให้พรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าไปทำหน้าที่หยุดทุนเทา เพื่อปกป้องอนาคตของลูกหลานที่เรารัก” นายธนพรระบุทิ้งท้าย