"รัชดา" จับโป๊ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าประกาศเองให้แรงงานข้ามชาตินั่งบอร์ด ถาม "ธนาธร" รู้เห็นหรือไม่ ซัดพูดอย่างทำอย่าง

โป๊ะแตก ! "รัชดา" แฉ ทีมประกันสังคมก้าวหน้า เป็นคนประกาศนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แรงงานข้ามชาตินั่งบอร์ดประกันสังคม ย้อนถาม "ธนาธร" รู้เห็นหรือไม่ จี้ ปชน.ชี้แจงให้ชัด - เลิกพูดอย่างทำอย่าง บิดเบือนไปวันๆ
วันที่ 31 มกราคม 2569 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ตั้งคำถามถึงการบิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีพรรคประชาชนออกมาปฏิเสธว่าไม่สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาตินั่งเป็นบอร์ดประกันสังคมว่า ได้สอบถามนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แล้วหรือไม่ หลังจากที่นางสาวรัชนก ศรีนอก ออกมาระบุว่า พรรคประชาชนไม่เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรจบเพียงคำปฏิเสธสั้นๆ แล้วกล่าวหาผู้อื่นว่าบิดเบือน โดยระบุว่า ก่อนจะกล่าวหาผู้อื่นบิดเบือน ควรหยุดบิดเบือนตัวเองก่อน
นางสาวรัชดา กล่าวว่า ในความเป็นจริง ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้ประกาศนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะนโยบายข้อ 14 ที่ระบุชัดเจนถึงการ “ปรับเงื่อนไขให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิเลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคม” และยังเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิดและออกมาสนับสนุนการหาเสียงของทีมประกันสังคมก้าวหน้าอย่างชัดเจน รวมถึงมีบทบาทในฐานะผู้นำเสมือนของพรรคประชาชน จึงทำให้สังคมมีสิทธิตั้งคำถามว่า พรรคประชาชนได้รับทราบนโยบายข้อ 14 ดังกล่าวหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่ และหากไม่เห็นด้วย เหตุใดจึงปล่อยให้ใช้นโยบายนี้ในการหาเสียงจนชนะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
นางสาวรัชดา ระบุด้วยว่า หากพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง ก็ยิ่งต้องตรวจสอบอย่างเป็นทางการว่ามีการแอบอ้างชื่อผู้นำและเครือข่ายทางการเมืองไปใช้หรือไม่ การนิ่งเฉยและไม่ตรวจสอบ จะยิ่งสร้างความสับสนในสังคม และผลักภาระคำอธิบายไปให้ประชาชนผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นธรรม
นางสาวรัชดา ยังฝากว่า พรรคการเมืองที่อ้างความโปร่งใสควรกล้าอธิบายให้ชัดเจนว่า "เกี่ยว" หรือ "ไม่เกี่ยว" และต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการแอบอ้างนั้นอย่างตรงไปตรงมา โครงสร้างของบอร์ดกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงไม่ควรถูกทำให้คลุมเครือด้วยพฤติกรรมพูดอย่าง ทำอีกอย่างและบิดเบือนไปวันๆ