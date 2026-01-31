เขย่าเวทีดีเบต “ชลัฐ” ชู “ภูมิใจไทย พูดแล้วทำพลัส” ปลดล็อกเศรษฐกิจภาคใต้ ลั่นเลือกพรรคสีน้ำเงิน ”ดิสนีย์แลนด์” มาแน่!

เขย่าเวทีดีเบตใต้ “ชลัฐ รัชกิจประการ” ชู “ภูมิใจไทย พูดแล้วทำพลัส” ปลดล็อกเศรษฐกิจใต้ กางแผนพัฒนาแบบคลัสเตอร์ท่องเที่ยว–ฮาลาล พร้อมเปิดไพ่ใบใหม่ “ดิสนีย์แลนด์” พลิกโฉมท่องเที่ยว-ดึงเงินเข้าไทย แบบไม่มีคาสิโน ลั่นเลือกภูมิใจไทย ”ดิสนีย์แลนด์” มาแน่
นายชลัฐ รัชกิจประการ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวทีไทยพีบีเอสดีเบตภาคใต้ ร่วมประชันวิสัยทัศน์กับผู้แทนจากพรรคการเมืองคู่แข่ง 5 พรรค โดยเปิดประเด็นแรกด้วยคำถาม “นโยบายเด่น เชื่อมโยงพื้นที่” ซึ่งนายชลัฐชูนโยบาย “พูดแล้วทำพลัส” ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศ ตามแนวคิดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องการดึงคนเก่ง คนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมบริหารประเทศ พร้อมต่อยอดนโยบายที่ดีให้ตอบโจทย์ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับพื้นที่ภาคใต้ นายชลัฐ ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับนโยบายปากท้อง ผ่านการยกระดับการพัฒนาแบบ คลัสเตอร์ ครอบคลุมอันดามัน อ่าวไทย และจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากสามารถพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้ครบวงจร ทั้งโรงแรม โรงเรียน และโรงพยาบาล ก็จะช่วยให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ พร้อมชี้ว่า ภาคใต้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ทั้งน้ำตก ทะเลสาบ และทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม แต่ที่ผ่านมาขาดการสื่อสาร หากสามารถสื่อสารไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยกระจายรายได้สู่คนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง พร้อมชี้ว่า อดีตภาคใต้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้สิ่งเหล่านี้ขาดหายไป ดังนั้นพรรคภูมิใจไทยต้องการทวงคืน 30 ปีที่หายไปของคนภาคใต้กลับคืนมา นอกจากนี้ ภาคใต้ยังมีความโดดเด่นด้านสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะชาวมุสลิม ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมฮาลาล ไม่ใช่เพียงด้านอาหารเท่านั้น แต่รวมถึงท่องเที่ยวฮาลาลที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว พร้อมประกาศจะสร้างราคายางพาราและราคาปาล์มให้ขยับขึ้นได้เช่นเดียวกับราคาข้าวที่ในช่วง 2 เดือนของรัฐบาลนายอนุทินสามารถทำให้ได้แล้ว
ทั้งนี้ นายชลัฐ ยังตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการแลนด์บริดจ์ ระบุว่า ต้องดำเนินการตามกระบวนการอย่างรอบคอบ เริ่มจากการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลักว่ามีความพร้อมหรือไม่
ส่วนคำถามสุดท้าย หากได้เข้าสภาผู้แทนราษฎร จะทำอะไรทันที นายชลัฐ ระบุว่า จะผลักดันแนวคิด “เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ พลัส” ซึ่งเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ที่ไม่มีคาสิโน โดยจะเชิญชวนดิสนีย์แลนด์เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เพิ่มรายได้ใหม่ให้ประเทศ พร้อมย้ำว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์ที่ไม่เอาคาสิโน “ถ้าเลือกภูมิใจไทย ดิสนีย์แลนด์มาแน่”