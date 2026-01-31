ราคาไข่ต่ำกว่าทุน เหตุหลายฟาร์มใหญ่จับมือยี่ปั๊วเทขาย ทำรายย่อยเดือดร้อนหนัก ร้องรัฐตรวจสอบคนดั๊มพ์ราคา ทำลายตลาดไข่ไก่ของประเทศ

สถานการณ์ราคาไข่ไก่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลเกษตรกรรายย่อยเดือดร้อนหนัก ต้องแบกรับภาระขาดทุนสะสมจากต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูง สวนทางราคาขายที่ถูกบิดเบือนจากฟาร์มขนาดใหญ่หลายฟาร์มกับพ่อค้าคนกลาง กระทบตลาดไข่ไก่ทั้งประเทศ
นางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรต้องลงทุนเพิ่มอย่างมาก ทั้งด้านอาหาร การป้องกันโรค และมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ หลังพบการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ยาฆ่าเชื้อ การทำรั้วฟาร์มและตาข่ายป้องกันพาหะนำโรค เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านโรคอย่างเข้มงวด
"แม้ราคาประกาศไข่ไก่คละจะอยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว แต่เกษตรกรกลับขายจริงได้ต่ำกว่าราคาประกาศถึง 20–30 สตางค์ต่อฟอง ขณะที่ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3.22 บาทต่อฟอง ทำให้ผู้เลี้ยงต้องขาดทุนทุกวันที่ขายไข่" นางพเยาว์กล่าวพร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่ง และผู้ค้าไข่ไก่รายใหญ่ ที่ร่วมกันดั๊มพ์ราคาเทขายไข่ไก่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตทำให้ราคาตลาดบิดเบือนและไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ซ้ำเติมผู้เลี้ยงรายย่อยให้แข่งขันไม่ได้ และกระทบต่ออุตสาหกรรมไก่ไข่ทั้งระบบ
นางพเยาว์ ย้ำอีกว่าไข่ไก่ไทยมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ประเทศไทยมีศักยภาพผลิตไข่ได้เพียงพอและจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม แต่หากเกษตรกรต้องทนขาดทุนเป็นเวลานาน อาจจำเป็นต้องเลิกเลี้ยง ซึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพการผลิตและความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว
ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ขอความร่วมมือฟาร์มผู้เลี้ยงให้ปฏิบัติตามแนวทางการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามอายุที่กำหนด คือฟาร์มขนาดใหญ่ปลดที่อายุ 78 สัปดาห์ และฟาร์มที่เลี้ยงต่ำกว่า 100,000 ตัว ปลดที่อายุ 80 สัปดาห์ เพื่อรักษาระดับอุปสงค์-อุปทานในตลาดให้เหมาะสม
พร้อมขอบคุณ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ที่มีมติคงโควต้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ปี 2569 เนื่องจากแม้ปริมาณแม่ไก่จะยังไม่เพิ่ม แต่ราคาไข่ยังผันผวนอยู่ในระดับต่ำเช่นที่กำลังเกิดขึ้น หากมีการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงจะยิ่งกดดันราคาให้ลดลงมากกว่านี้