ชป. แจงแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่โปร่งใส มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วม–ภัยแล้งอย่างยั่งยืน

กรมชลประทานแจงโครงการแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ จ.ตรัง ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ย้ำใช้งบกว่า 106 ล. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม–ภัยแล้ง เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน สร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
วันนี้(31 ม.ค. 69) กรมชลประทานโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ชี้แจงต่อกรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ของกรมชลประทานเกี่ยวกับการก่อสร้างบนที่ดินเอกชน และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ นั้น
การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยในระยะแรกของโครงการ ได้รับหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินทุกแปลงที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างเป็นการชั่วคราว ระหว่างอยู่ในกระบวนการจัดหาที่ดิน ซึ่งมิได้เป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือกระทบสิทธิของเจ้าของที่ดินแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้วางแผนเร่งรัดการจัดซื้อที่ดินและการเวนคืนตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม พร้อมมีมาตรการรองรับในกรณีที่ต้องขยายระยะเวลาหนังสือยินยอม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน
สำหรับงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 106 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัยและเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม และหากเกิดเหตุสุดวิสัย กรมชลประทานจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้รัฐสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า
ส่วนข้อสังเกตเรื่องป้ายโครงการและสำนักงานสนาม กรมชลประทานขอชี้แจงว่า โครงการมีการติดตั้งป้ายและจัดตั้งสำนักงานสนามตั้งแต่เริ่มดำเนินการ แต่เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ป้ายโครงการและสำนักงานสนามได้รับความเสียหาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายใหม่
กรมชลประทานขอยืนยันว่า การดำเนินโครงการแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ