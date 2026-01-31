เกษตรกรตอบรับ “กองทุนปลากะพงขาว” ได้ผลดี ประมงสมุทรสงครามเดินหน้าโครงการ ปีที่ 2 ประมงจังหวัดสมุทรสงครามขยายผลโครงการ “กองทุนปลากะพงขาว” เป็นปีที่ 2 หลังเฟสแรกให้ผลลัพธ์ดี เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
นายนิรุตน์ เถาแตง ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ ” หมู่ที่ 4 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นำคณะเกษตรกรมอบรายได้จากการจำหน่ายปลากะพง ภายใต้โครงการ“กองทุนปลากะพงขาว” แก่ประมงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไปสมทบกองทุนฯ เพื่อใช้จัดหาลูกพันธุ์ปลากะพงขาวแจกจ่ายให้สมาชิกรายอื่นใช้กำจัดลูกปลาหมอคางดำด้วยวิถีธรรมชาติ
ตามที่ประมงจังหวัดสมุทรสงครามได้คิกออฟกองทุนปลากะพงขาวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ช่วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ มอบลูกพันธุ์ปลากะพงขาว รวม 10,000 ตัว ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์เข้าร่วมโครงการฯ 14 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวม 478.5 ไร่ นอกจากช่วยเสริมสร้างรายได้แล้ว ยังช่วยกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรใช้หลักการ "ธรรมชาติกำจัดธรรมชาติ" (Biological Control)
นายนิรุตน์ เถาแตง ประธานกลุ่มเกษตรกร เล่าว่าสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการกองทุนปลากะพงขาว มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการในครั้งนี้มาก เนื่องจากลูกพันธุ์ปลากะพงขาวที่ได้รับมีความแข็งแรง โตไว และมีขนาดที่เหมาะสมในการปล่อยลงเลี้ยงเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่หลุดรอดเข้าสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของตนและสมาชิกในกลุ่ม และตนเองได้ทดลองสุ่มดูขนาดปลากะพงขาวในบ่อซึ่งขณะนี้ได้ขนาด ประมาณ 1.2 กิโลกรัม/ตัว ซึ่งถือว่าปลาโตเร็ว และพบว่าปลากะพงขาวสามารถกำจัดลูกปลาหมอคางดำขนาดเล็กในบ่อได้เป็นอย่างดี จะเหลือรอดเฉพาะตัวใหญ่ที่ปลากะพงขาวกินไม่ได้ ซึ่งถือว่าโครงการนี้ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ และในวันนี้ตนและสมาชิกกลุ่มจึงได้นำเงินส่งกลับคืนกองทุนฯ เพื่อให้ทางกองทุนใช้จัดหาลูกพันธุ์ปลากะพงขาวให้แก่สมาชิกรายอื่นๆ ต่อไป
นายวิรัตน สนิทมัจโร ประมงสมุทรสงคราม กล่าวว่า การส่งมอบเงินคืนกองทุนฯ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่และสอดคล้องกับมาตรการของกรมประมง โดยการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำได้อย่างยั่งยืน ผลของโครงการในเฟสแรก ประมงจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาวในเฟสสอง จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในหมู่ที่ 1-5 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ตามโครงการ "กองทุนปลากะพงขาว" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 14 ราย เพื่อนำไปปล่อยเลี้ยงในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 478.5 ไร่
การเลี้ยงปลากะพงขาว ช่วยควบคุมประชากรปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ช่วยลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตร โดยกระบวนการเลี้ยงปลากะพงขาวใช้ระยะเวลาประมาณ 5–6 เดือน จนได้ขนาด 7–9 ขีด ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการจับขึ้นมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
โครงการ “กองทุนปลากะพงขาว” จึงถือเป็นรูปแบบการพัฒนาอาชีพประมงที่บูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และยกระดับปลากะพงขาวของจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นสินค้าประมงคุณภาพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ชุมชนในระยะยาว