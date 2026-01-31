วุฒิสภา ผนึก สกสว.ลงนาม MOU ดึงงานวิชาการ–งานวิจัยหนุนกระบวนการนิติบัญญัติ

วุฒิสภาจับมือ สกสว. ลงนาม MOU นำผลงานวิชาการ–งานวิจัย ใช้หนุนการพิจารณากฎหมายบนฐานข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งยกระดับกระบวนการนิติบัญญัติให้รอบคอบ โปร่งใส และตอบสนองประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการและผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยผู้ลงนามคือ นางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. โดยมี นายชิบ จิตนิยม และ นายสุทนต์ กล้าการขาย สมาชิกวุฒิสภาร่วมพิธี
ประธานวุฒิสภากล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการพิจารณากฎหมายและการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้ตั้งอยู่บนฐานองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยงานวิชาการและข้อมูลเชิงนโยบาย เข้ากับกระบวนการพิจารณากฎหมาย การกลั่นกรองร่างกฎหมาย และการทำหน้าที่ของวุฒิสภา อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรอบคอบ และความสอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศในระยะยาว
“ผู้แทนทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องว่า การนำงานวิจัยมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย จะช่วยลดช่องว่างระหว่างโลกวิชาการกับการเมืองการปกครอง และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติของไทยให้ทันสมัย โปร่งใส และตอบสนองประโยชน์สาธารณะได้อย่างแท้จริง”ประธานวุฒิสภากล่าวย้ำ