ทบ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

“ทบ.” จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวาระครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต
วันนี้( 31 มกราคม 2569 )ที่กองบัญชาการกองทัพบก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวาระครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต โดยมีพลเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตลอดจนข้าราชการและกำลังพลกองทัพบก เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
โอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบก ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบก ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดผ่องพลอยวิทยา จำนวน 93 รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
จากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ได้เข้าสู่ห้อง 221 เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยคณะพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พร้อมถวายปิ่นโตภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม และประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามราชประเพณีอันทรงคุณค่า
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งนับเป็นพระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีของราชสำนักไทย อันสะท้อนถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และการเทิดพระเกียรติยศอันสูงสุด ตลอดจนเป็นการธำรงไว้ซึ่งคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน