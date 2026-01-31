”แสวง“เตรียมนำข้อสังเกตนโยบายพรรคให้ กกต.เคาะจันทร์นี้ ยอมรับไม่ทันให้ผู้ใช้สิทธิล่วงหน้าตัดสินใจ แต่ยันไม่ล่าช้า

”แสวง“ เผยเตรียมนำข้อสังเกตนโยบายพรรคการเมืองให้ กกต.เห็นชอบ วันจันทร์ที่ 2 ก.พ.นี้ ยอมรับ เผยแพร่ไม่ทันให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ใช้ตัดสินใจ แต่ไม่ล่าช้า พร้อมย้ำผลโพลห้ามเผยแพร่ตั้งแต่ 1 ก.พ.
วันนี้(31ม.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมือง ว่า ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการนำรายงานทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบก่อนการเผยแผ่ ซึ่งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาชุดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรู้สึกพึงพอใจมาก เพราะเป็นคนระดับประเทศที่ดูแลเรื่องการเงินการคลัง เรื่องนโยบายสาธารณะ ได้รับซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เชื่อว่าเมื่อได้เผยแพร่ออกไป หลังจาก กกต. มีมติเห็นชอบออกมา จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และเป็นบทเรียนสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป ที่พรรคการเมืองจะเสนอนโยบายต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม นายแสวง ยอมรับว่า แม้รายงานการตรวจสอบนโยบายพรรคการเมืองและข้อสังเกตของคณะกรรมการ จะเผยแพร่ไม่ทันให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้ใช้ตัดสินใจก่อนเข้าคูหา แต่ถือว่าไม่ล่าช้า เพราะ แต่ละพรรคก็มีการเผยแพร่รายละเอียดนโยบายของตัวเองอยู่แล้ว และจริงๆ แล้ว ข้อสังเกตต่อนโยบายพรรคการเมือง มีไม่เกิน 5-10 หน้า อ่านแป๊บเดียวก็รู้แล้ว แต่คณะกรรมการมีเวลาศึกษาแค่ 12 วัน เนื่องจากทาง กกต. กำหนดให้พรรคการเมืองส่งนโยบายมาในวันสุดท้าย คือ วันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละนโยบายรวมงบประมาณกันกว่าล้านล้านบาท ถือเป็นจำนวนเงินไม่น้อย จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมการด้วย
นายแสวง ยังกล่าวถึง การเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือโพล (Poll) ว่า วันนี้ (31 ม.ค.) เป็นวันสุดท้ายของการเปิดเผยผลโพล และหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงวันเลือกตั้งจะอยู่ในช่วง 7 วันที่ห้ามเปิดเผยผลโพล