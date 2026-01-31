"แสวง" ดูความพร้อมหน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ คนลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้ามากสุด ใส่เสื้อโชว์บัตรดี-บัตรเสีย

เลขา กกต.ลงพื้นที่ดูแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ดูความพร้อมเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งกลางเขตบางกะปิ เนื่องจากคนลงทะเบียนมากสุด ขณะเขตบางกะปิพร้อมอำนวยความสะดวกจราจร-ออกเสียง
วันนี้(31ม.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การส่งมอบบัตรเลือกและวัสดุอุปกรณ์ ณ สถานที่เลือกตั้งกลางในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือ กปน. ทุกหน่วยเดินทางมาตรวจรับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง คูหา และลงชื่อในบัตรเลือกตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะเริ่มระหว่างเวลา 08.00 -15.00 น ซึ่งเขตบางกะปิ มีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 58,728 คน โดยมี 86 ชุดหน่วยเลือกตั้ง รองรับประชาชนมาลงคะแนนออกเสียง
ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจเยี่ยมความพร้อมของ กปน. นายแสวง ไดเสวมใส่เสื้อที่พิมพ์ลักษณะบัตรดีและบัตรเสียด้วย โดยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ กปน.
นายแสวงให้สัมภาษณ์ว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 424 หน่วยอยู่ระหว่างการรับมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งที่จะใช้เลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ ซึ่งภาพรวมน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยวันนี้มาดูการรับมอบอุปกรณ์เลือกตั้งที่เขตบางกะปิเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ประมาณ 58,000 คน โดยเขตได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกทั้งด้านการจราจร ที่จอดรถ ส่วนการลงคะแนนคิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาเนื่องจากได้มีการซักซ้อมขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
นายแสวงยังกล่าวว่ามีความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกจังหวัด แต่เฉพาะในพื้นที่กทมจะมีความพิเศษ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากขณะที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ อ่านระเบียบก็สามารถเกิดความเข้าใจ แต่กกตก็ได้มีการจัดทำคู่มือการทำหน้าที่สำหรับกรรมการประจำหน่วยเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพราะสถานที่เลือกตั้งกลางจะเป็นการนำคนทั้ง 77 จังหวัดมาอยู่ในที่เดียวกัน เชื่อว่าจากการซักซ้อมเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าน่าจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกันนี้ก็ได้กำชับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าในวันพรุ่งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นบัตรแบบแบ่งเขตสีเขียว และแบบบัญชีรายชื่อสีชมพู รวมถึงซองใส่บัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะนำเจตจำนงของประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขตได้ โดยในซองใส่บัตรเลือกตั้งนั้นที่ด้านหน้าซองประชาชนไม่ต้องเขียนเอง เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเป็นผู้กรอกรายละเอียดจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้ง 4 หลัก เมื่อประชาชนได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบพร้อมซองก็ให้ลงคะแนน พับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบส่งลงในซองยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งได้ยอนบัตรครบทั้ง 2 ใบหรือไม่ซึ่งจะมีรูอยู่ทั้ง 2 ด้านของซองใส่บัตรเลือกตั้ง เมื่อบัตรครบก็จะปิดซองพร้อมเซ็นชื่อกำกับไว้ด้านหลัง จากนั้นก็จะส่งคืนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อนำไปหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตัวเอง
สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเป็นจำนวนมากกกตก็จะเลือกสถานที่อำนวยความสะดวกให้อย่างดีที่สุด รวมถึงการเดินทางสะดวก และได้มีการออกแบบการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสะดวกและใช้เวลาน้อยที่สุด บางสถานที่ก็อาจจะเกิดปัญหาจราจรบ้างเนื่องจากมีคนจำนวนมากมารวมกันซึ่งกกตก็จะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุด
จากนั้นได้นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่สังเกตการณ์จัดสถานที่เลือกตั้งกลางในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง ณ โครงการตะวันนาบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักงานเขตทางสำนักงานเขตบางกะปิได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางมายังสถานที่ออกเสียงเลือกตั้งกลาง เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ามาในพื้นที่เลือกตั้งกลางก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ หน่วยเลือกตั้งตามภูมิภาค 4 ภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคจะมีสีกำกับ โดยภาคเหนือจะใช้สีเขียว ส่วนกรุงเทพมหานคร ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกจะใช้สีชมพู ส่วนภาคอีสานน้ำตาล และภาคใต้สีม่วง โดยจะมีธงสีแต่ละภูมิภาคนำทางเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีจุดประชาสัมพันธ์ 3 จุดในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ในการดูแลผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งหากเกิดการเจ็บป่วย