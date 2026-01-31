นายกฯ นำ ครม.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

นายกฯ อนุทิน นำคณะรัฐมนตรี บำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร และร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
วันที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 07.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) และกิจกรรมแสดงความอาลัย “รวมพลังแห่งความภักดี”
เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงตึกสันติไมตรี (หลังนอก) พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล และสวดพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และถวายผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ และกราบลาพระรัตนตรัย นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีตักบาตร ณ บริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี โดยพระสงฆ์เดินออกรับบิณฑบาต จำนวน 93 รูป
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร นายกรัฐมนตรีและนางสาวธนนนท์ นิรามิษ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความว่า
“ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คู่สมรส ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมจิตมั่น ร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งขวัญและกำลังใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ เป็นแบบอย่างแห่งการทรงงาน ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถอันหาที่เปรียบมิได้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงริเริ่ม ได้ก่อเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาค ทั้งด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยให้ธำรงไว้ และยังคงผลิดอกออกผล ยังประโยชน์ยิ่งแก่ผืนแผ่นดินไทย จวบจนกาลปัจจุบัน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง “พระแม่ของแผ่นดิน” ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี และจะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป
วันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2569 เป็นวาระครบ 100 วัน สตมวาร แห่งการเสด็จสวรรคต รัฐบาลจึงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมแสดงความอาลัย “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในโอกาสนี้ ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ และสถานที่ต่าง ๆ พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขอเทิดทูนพระองค์ไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ตราบนิจนิรันดร์”
จากนั้นนายกรัฐมนตรี และผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 1 นาที ก่อนถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการในทำเนียบรัฐบาล และผู้นำ 4 ศาสนา (คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์) ประมาณ 900 คน