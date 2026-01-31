“สุชาติ” มั่นใจ ภท.กวาดหมด 10 เขตชลบุรี บอก หน.ลุยจุดอื่นได้เลย แซะ “เท้ง-พิธา” อยู่สบายตอนประชาชนลำบาก

“สุชาติ” ลั่น ภท.กวาดหมด 10 เขตชลบุรี ไม่แบ่งใคร บอก หน.-ทีมศก.ลุยจุดอื่นได้เลย ไม่ต้องห่วงชลบุรี ปชช.ตัดสินใจแล้ว แซะ “เท้ง-พิธา” ไปอยู่เย็นสบายตอนประชาชนลำบาก
เมื่อเวลา 08.50 น.วันที่ 31 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต1 พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสของประชาชนในจังหวัดชลบุรีช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งมีการประเมินอย่างไร หรือไม่ว่า การเลือกตั้งทุกจังหวัด ทุกคนทุกเขต ต้องมีการประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเอง ซึ่งจากการพูดคุยกับแกนนำและมวลชนที่เรามี รวมถึงโหวตเตอร์ต่างๆ เชื่อมั่นว่าประชาชนในจังหวัดชลบุรีมีข้อเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในช่วง ปี 54 ปี 62 และปี 66 ถ้าพรรคอื่นมาเป็น ประชาชนจะเห็นว่าการจับต้องหรือการพบเจอบรรยากาศมันต่างกัน เพราะประชาชนในจังหวัดชลบุรียังมีบริบทการเป็นพี่ เป็นน้องเป็นครอบครัว สิ่งโชคดีอย่างหนึ่งของชาวชลบุรีคือเรายังมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและจับต้องได้คือท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตมาด้วยกันกับตนทั้งหมด ก็สามารถรับเรื่องแทนสส.ได้ ซึ่งในปี66 พรรคก้าวไกลที่ได้รับเลือกมา เขาไม่ได้ลงพื้นที่เพราะเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกเขา เลยไม่รู้ว่าจะไปพบประชาชนที่ไหน ดังนั้นที่บอกว่าสส. มีหน้าที่ออกกฎหมายอย่างเดียว ไม่ได้มีหน้าที่ไปพบปะประชาชนดูแลทุกข์สุขประชาชน มันเป็นแค่วาทกรรม แต่ความจริงแล้วหน้าที่ของสส.ทุกคนนอกจากออกกฏหมายแล้วต้องมีความรับผิดชอบกับประชาชนที่เลือกตั้งมาด้วย ดูแลทุกข์สุขของประชาชน แก้ปัญหาให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม นี่คือความรับผิดชอบต่อประชาชน ดังนั้นหน้าที่ของสส. ต้องมีทั้งหน้าที่ออกกฏหมายและความรับผิดชอบในการดูแลประชาชน
นายสุชาติ กล่าวว่า การตัดสินใจของประชาชนในสัปดาห์สุดท้าย ส่วนตัวคิดว่าประชาชนได้ตัดสินใจหมดแล้วว่าจะเลือกใคร ตนอยากให้สื่อมวลชนได้ดูหลังการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.ว่าจะเป็นอย่างที่ตนพูดหรือไม่ และตนเชื่อมั่นว่าประชาชนต้องการสส. ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบด้วย
เมื่อถามว่า การที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียง ลงไปช่วยผู้สมัครในจังหวัดชลบุรีไม่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนชาวชลบุรีใช่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ทั้งคุณเท้งและนายพิธา ไม่เคยไปช่วยเหลืออะไรประชาชนชาวชลบุรีและเขาไม่มีบ้านอยู่ชลบุรี ไม่เคยไปเยี่ยมเยียนคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ตอนประชาชนคนไทยทั้งประเทศตกทุกข์ได้ยาก คุณพิธาไปอยู่ไหน คุณพิธา อยู่ประเทศอะไร เคยเห็นประชาชนสูญเสียทรัพย์สินจากอุทกภัยใหญ่หรือเกิดโควิดหนักๆ หรือไม่ ประชาชนเห็นนายพิธาหรือไม่ เขาอยู่ในที่อากาศเย็นสบาย แต่เรายังต้องลุยน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้าน สำหรับตนยืนยันได้ว่าไม่เคยทิ้งใครซักครอบครัวหนึ่ง ไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรอยู่กับประชาชนตลอด นี่คือความรับผิดชอบของคนเป็นผู้แทนราษฎร
เมื่อถามว่าในจังหวัดชลบุรี 10 เขตจะเหมาทั้งหมดไม่แบ่งให้พรรคประชาชนเลยใช่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ไม่แบ่งให้เลยซักที่หนึ่ง พรรคภูมิใจไทยทำงานกันเป็นทีม ซึ่งภาพรวมใหญ่ของชลบุรีเวลารวมตัวกันแล้ว ชาวชลบุรีจะมีความสุขที่เห็นเราสามัคคีกันจะได้ทำงานให้ชาวชลบุรีเดินหน้าต่อไป
เมื่อถามว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายพรรคภูมิใจไทย จะต้องรณรงค์หาเสียงให้ชาวชลบุรีเลือกแบบยุทธศาสตร์ หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกจบหมดแล้ว พรรคเอาสรรพกำลังไปตรงอื่นได้เลย ไม่ว่าจะเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียงของพรรค หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรค ซึ่งเป็นทีมเศรษฐกิจ ไปในจุดที่เขามีความต้องการก่อนเลย ตนเชื่อว่าจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกประชาชนเข้าใจดี เพราะมีการสื่อสารกันชัดเจนอยู่แล้ว โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปซักถามเขาต้องการอย่างเดียวคือขอคนละครึ่งพลัส เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เขาจับต้องได้ ไม่ใช่ไปพูดต่อว่าคนโน้นคนนี้แต่ไม่มีวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งใครๆก็พูดได้