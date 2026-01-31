เริ่มพรุ่งนี้ ยื่นคำขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์-พื้นบ้าน รอบปี 69-70 พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไข

เริ่มพรุ่งนี้ เปิดยื่นคำขอ "ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ - พื้นบ้าน" รอบปี 2569 – 2570 ตั้งแต่ 1 - 28 ก.พ. 69 พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไข ช่วยฟื้นฟูอาชีพชาวประมง เดินหน้าบริหารเรือประมงไทย
นางสาวอัยรินทร์ พันธุฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าบริหารจัดการกองเรือประมงไทย เปิดให้เจ้าของเรือประมงทั้งประเภทพาณิชย์และพื้นบ้าน เตรียมความพร้อมยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงสำหรับรอบปีการประมง 2569 – 2570 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ย้ำต้องดำเนินการให้ทันก่อนเริ่มปีการประมงใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เพื่อการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพชาวประมง โดยเปิดโอกาสให้ชาวประมงที่มีเรือประมงซึ่งมีใบอนุญาตทำการประมงอยู่เดิม เรือประมงจม อับปาง สามารถนำเรือประมงลำอื่นมาขอรับใบอนุญาตแทนได้ รวมถึงผู้ที่เคยมีลักษณะต้องห้ามในการได้รับอนุญาต สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ โดยแบ่งการดำเนินการ ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. การทำประมงพาณิชย์ (เรือขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป) เจ้าของเรือที่มีความประสงค์จะทำการประมงในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สำหรับกลุ่มสัตว์น้ำ 4 กลุ่ม (สัตว์น้ำหน้าดิน, ปลาผิวน้ำ, ปลากะตัก และปลิงทะเล) สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ หรือสำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล โดยมีชนิดเครื่องมือทำการประมง ขนาดเรือ (ตันกรอส) และจำนวน/ขนาดของเครื่องมือทำการประมงที่สามารถขอรับใบอนุญาตใช้ทำการประมงพาณิชย์ได้ มีดังนี้
1.1 กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง จำนวน 8 เครื่องมือ ได้แก่ 1. อวนลากคู่ 2. อวนลากแผ่นตะเฆ่ 3. อวนลากคานถ่าง 4. อวนล้อมจับ 5. อวนล้อมจับปลากะตัก 6. อวนครอบปลากะตัก 7. อวนช้อน/ยกปลากะตัก 8. เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
1.2 กลุ่มเครื่องมือประสิทธิภาพต่ำ จำนวน 16 เครื่องมือ ได้แก่ 1. อวนครอบหมึก 2. อวนช้อนปลาจะละเม็ด 3. อวนติดตา 4. อวนรุนเคย 5. คราดหอยลาย 6. คราดหอยแครง 7. คราดหอยอื่น 8. คราดปลิงทะเล 9. ลอบปลา 10. ลอบปู 11. ลอบหมึก 12. ลอบหมึกสาย 13. เบ็ดราว 14. แผงยกปูจักจั่น 15. เบ็ดมือ 16. เครื่องมืออื่น
2. การทำประมงพื้นบ้าน (เรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส) เจ้าของเรือที่มีความประสงค์จะทำการประมงพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน กำหนดกลุ่มสัตว์น้ำออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สัตว์น้ำหน้าดิน ปลาผิวน้ำ และปลากะตัก สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ หรือสำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล และระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน (Small Scale Service : SSS) ของกรมประมง โดยมีชนิดเครื่องมือทำการประมง ขนาดเรือ (ตันกรอส) และจำนวน/ขนาดของเครื่องมือทำการประมงที่สามารถขอรับใบอนุญาตใช้ทำการประมงพื้นบ้านได้ มีดังนี้
2.1 กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง จำนวน 6 เครื่องมือ ได้แก่ 1. อวนลากแผ่นตะเฆ่ 2. อวนลากคานถ่าง 3. อวนล้อมจับ (มีสายมาน) 4. อวนล้อมจับปลากะตัก (มีสายมาน) 5. อวนครอบปลากะตัก 6. อวนช้อน/ยกปลากะตัก
2.2 กลุ่มเครื่องมือประสิทธิภาพต่ำ จำนวน 4 เครื่องมือ ได้แก่ 1. คราดหอยลาย 2.คราดหอยแครง 3. คราดหอยอื่น 4. ลอบหมึกสาย
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า เจ้าของเรือที่มาขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอแก่ทางอำเภอท้องที่ ได้แก่
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ (ทั้งประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน)
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะประมงพาณิชย์)
3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ (ทั้งประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน)
4. หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง กรณีที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมในเรือประมงที่ขอรับใบอนุญาต (ทั้งประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน)
5. ภาพถ่ายของเรือประมง โดยถ่ายไม่เกิน 3 เดือน กรณีประมงพาณิชย์ จำนวน 3 รูป 1.อัตลักษณ์ชัดเจน 2. หัวเรือเห็นชื่อ/ทะเบียน/เครื่องหมาย 3. เต็มลำซ้ายหรือขวา กรณีประมงพื้นบ้าน จำนวน 4 รูป 1. อัตลักษณ์ชัดเจน 2. หัวเรือเห็นชื่อ/ทะเบียน/เครื่องหมาย 3. เต็มลำซ้ายหรือขวา 4. ภาพอัตลักษณ์เรือมุมกว้างแสดงถึงตำแหน่งการจัดทำอัตลักษณ์เรือ
6. หลักฐานและเอกสารอื่นที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอ
“ เมื่อกรมประมงพิจารณาเสร็จสิ้น จะส่งผลการพิจารณาให้ประมงอำเภอท้องที่เพื่อแจ้งผลให้ผู้ที่ขออนุญาตทราบก่อนถึงปีการประมงใหม่ เพื่อที่เรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้าน จะได้สามารถออกทำการประมงได้อย่างต่อเนื่อง และถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญ การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านในปีนี้ กรมประมงได้เปิดโอกาสให้ชาวประมงที่มีเรือประมงซึ่งมีใบอนุญาตทำการประมง แต่เรือประมงจม อับปาง สามารถนำเรือประมงลำอื่นมาขอรับใบอนุญาตแทนได้ รวมทั้งผู้ที่เคยมีลักษณะต้องห้ามในการได้รับอนุญาต สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ เนื่องจากได้มีการแก้ไขกฎหมายประมง หรือผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนพื้นที่ทำการประมง หรือเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมง ข้ามกลุ่มสัตว์น้ำสามารถยื่นคำขอได้ โดยกรมประมงจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปและหากไม่กระทบกับปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่จะอนุญาตให้ทำการประมงได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบ และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรมประมงก็พร้อมจะอนุญาตให้ทำการประมงตามที่ประสงค์ได้ เพื่อส่งเสริม และฟื้นฟูอาชีพทำการประมง นำภาคประมงไทยกลับมาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง” นางสาวอัยรินทร์ ระบุ