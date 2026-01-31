xs
“ยศชนัน” หาเสียงเทิงเชียงราย ชี้โค้งสุดท้ายหลายพรรคมุ่งโจมตี ขอให้ฟังนโยบายดีกว่า ชูทำถนนดีขึ้นดอย ดันท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ยศชนัน” หาเสียงเทิงเชียงราย บอกโค้งสุดท้ายหลายพรรคมุ่งโจมตี ขอ ปชช.เน้นฟังที่นโยบาย จะทำถนนดีขึ้นดอย ดันท่องเที่ยว "ณัฐวุฒิ" ลั่น ไม่เชื่อมีพรรคการเมืองใดตั้งขึ้นมาเพื่อความเกลียดชาติ

วันนี้(31 ม.ค.) พรรคเพื่อไทยออนทัวร์หาเสียงภาคเหนือเป็นวันที่ 3 นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย , นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และคณะ เริ่มการปราศรัยที่โรงเรียนปล้องวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้สมัคร สส. เชียงราย เขต 5 เบอร์ 1 หาเสียง ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับจากประชาชนมารับฟังปราศรัยจนเต็มพื้นที่ พร้อมทั้งรุมขอถ่ายรูป มอบพวงมาลัยดอกดาวเรือง พวงมาลัยถั่วฝักยาว พวงมาลัยผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลโกโก้ พวงมาลัยน้ำโกโก้สด พวงมาลัยกล้วยหอม


นายยศชนัน ได้กล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งว่า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงราย วันนี้มารายงานตัวกับพ่อแม่พี่น้อง ว่า ตนเองเป็นคนเหนือเน้อ ถ้าเลือกคนเหนือเข้าไป ก็สื่อสารง่าย พูดง่าย จึงขอโอกาสให้คนภาคเหนือเข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายได้หรือไม่ วันนี้มาเพื่ออยากส่งมอบเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และความฝัน ความหวัง ของพี่น้องชาวเชียงรายทุกคน ซึ่งขณะนี้บางพรรคการเมืองพยายามพูดโจมตีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ดังนั้น เราจำเป็นต้องฟังคนที่พูดเรื่องนโยบาย และคนที่จะรับฝากความฝันของพี่น้อง ดังนั้น 8 กุมภาพันธ์นี้ ตนจะทำความฝัน ความหวัง ให้เป็นความจริง ซึ่งจะคืนความเป็นธรรมให้ประชาชน โดยการแก้หนี้ทั้งระบบ พร้อมดูแลเกษตรกร ดูแลสินค้าเกษตร โดยจะหาตลาดต่างประเทศให้ หากขายดิบขายดีก็จะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขณะที่ลำไย ส้มโอ ส้ม ยางพารา เราก็พร้อมผลักดันดูแลให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ขณะที่เกษตรกรที่อยู่บนที่สูง เราก็จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว จะดูแลถนนที่ขึ้นดอยให้ พร้อมทั้งจะส่งเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชน ปราบปรามยาเสพติด ขณะที่เรื่องอาวุธต่างๆ เรื่องความปลอดภัย เราจะใช้สัญญาณดาวเทียมมาดูแล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้จะจัดการให้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วง และอาสาสมัครทุกคนจะต้องอยู่อย่างปลอดภัย เพราะเรื่องนี้มีความยึดโยงกับสแกมเมอร์ ซึ่งเราจะเข้าไปทำรัฐบาลดิจิทัล จะจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึง จะแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน จะดูแลฝายกั้นน้ำ คันกั้นน้ำ ดินสไลด์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างหนักจนเข้าไปทำคนเดียวไม่ได้ จึงขอสนับสนุนผู้สมัคร สส. เชียงรายของพรรคเพื่อไทยด้วย


ส่วนเรื่องการรักษาพยาบาล คนบนดอยมีปัญหาเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุข ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจะยกระดับทำนโยบาย 30 บาท AI พร้อมทั้งจะส่งเสริมทำให้ทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษา และตนจะถือธงนำเป็นนายกรัฐมนตรีคนเหนือ เข้าไปเพื่อสร้างความหวัง ความฝันให้กับประชาชน

ด้านนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย กล่าวปราศรัยว่า พรรคเพื่อไทยเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เดินทางทั่วไปหมดเพื่อตั้งใจจะพบพี่น้องให้มากที่สุด ซึ่งไม่มีปัญหาเพราะไม่ต้องผ่านถนนพระราม 2 แต่ที่ต้องลุ้นมากกว่านั้นคือการที่จะเดินไปถึงวันเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้สําคัญ รัฐบาลที่อยู่ในปัจจุบันเป็นรัฐบาลที่พิลึกพิลั่นที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นรัฐบาลที่นักการเมืองมี 70 ที่นั่ง เป็นนายกฯ โดยคะแนนของอีกพรรคที่มี 150 ที่นั่ง ยกมือให้เป็นนายกฯ ซึ่งนายกฯ ปัจจุบันเป็นหนูภายในคืนเดียวกลายเป็นราชสีห์ เพราะหนูกินส้มเข้าไป แต่เมื่อหนูกินส้มอยู่แค่ 2 เดือน ยุบสภา เรียกหนูต้มส้ม เราจะปล่อยให้เขากินเขาต้มกันอย่างนี้ได้อย่างไร เราต้องให้บ้านเมืองเดินไปตามทิศที่ถูกที่ควร เดินหน้าไปด้วยการเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายและมีผลงานที่จับต้องได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2545 พรรคการเมืองที่มีผลงานที่ชัดเจนที่สุดคือพรรคเพื่อไทย


"ผมไม่เคยเห็นและไม่เคยเชื่อว่ามีพรรคการเมืองไหนที่ตั้งขึ้นมาด้วยความเกลียดชาติ หาเสียงครั้งที่แล้วลุ้นเกือบตาย กลัวว่าคนเชียงรายจะไม่ให้คะแนน ปรากฏว่าคนเชียงรายเลือกนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ถล่มทลาย เพราะทํางานในสภามา 2 ปี เป็นปากเป็นเสียงให้คนเชียงรายได้จริง ทํางานเข้าตายังไงก็ต้องมา อยากขอให้ยกมือ เลือกยศชนันเป็นนายกฯ"

นายณัฐวุฒิ ยังกล่าวอีกว่า ขอให้พี่น้องชาวเชียงรายตั้งใจดูนโยบายให้มั่นกาพรรคเพื่อไทย มีคนบอกว่านโยบายเศรษฐีวันละคนของพรรคเพื่อไทยหน้ามืดแจกเงิน แต่ความจริงไม่ใช่คือนโยบายหาเงินเพื่อดึงคนเข้าสู่ระบบฐานภาษีของรัฐ เป็นรายได้ใหม่ไม่ใช่การไถเงินจากประชาชน หัวใจไม่ได้อยู่ที่เงินขาออกวันละ 9 ล้านบาท แต่อยู่ที่ภาษีที่จะได้มา ซึ่งเราประมาณการว่าถ้านโยบายนี้เข้าเป้าประเทศไทยจะเก็บภาษีเพิ่มได้ 10% หรือปีละแสนล้านบาท











