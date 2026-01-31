กมธ.ทหาร วุฒิฯ จับตาชายแดนไทย-กัมพูชาช่วงเลือกตั้ง ระวังเหตุปะทะ อาจได้เข้าคูหาในศูนย์อพยพ

ประธาน กมธ.ทหาร วุฒิสภา จับตาชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วงเลือกตั้ง ชี้ เจรจายังไร้ข้อสรุป เตือนระวังเหตุปะทะกระทบชาวบ้าน เชื่อ กกต.เตรียมแผนรองรับ อาจได้เข้าคูหาในศูนย์อพยพ
วันนี้ (31 ม.ค. 2569) พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีหลายฝ่ายกังวลถึงความไม่สงบ ว่า ตอนนี้ดูแล้วทั้ง 2 ฝ่ายยังทำตามกติกา แม้จะมีข่าวเรื่องการเพิ่มเติมกำลัง ดัดแปลงที่มั่น ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งการบิดเบือนข้อมูล ฝั่งตรงข้ามก็ยังมีอยู่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือเป็นสถานการณ์ทั่วไป โดยตนมีความเห็นว่าเวทีหลังสุดที่เราประชุมเจรจากับกัมพูชา ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งเราก็พยายามรักษากติกาสันติภาพ แต่หากเงื่อนไขเป็นไปตามที่เรากำหนด ตนก็คิดว่าเป็นความชอบธรรมของคณะที่ไปเจรจา หากจะไม่มีผลก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายเรา เราคงต้องกำหนดมาตรการให้เหมาะสม
พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวด้วยว่า หากมีการปะทะกันอีกรอบในช่วงนี้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งได้ หากมีการปะทะและอพยพประชาชนเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าทางฝ่ายคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และฝ่ายบ้านเมืองที่จัดการเลือกตั้ง น่าจะมีหนทางในการปฏิบัติหรือเตรียมแผนไว้แล้ว หากเกิดกรณีอย่างนั้นจริงๆ เพราะตนคิดว่ากกต.น่าจะมีแผนรองรับเช่นกัน อาจจะเลือกตั้งในศูนย์อพยพ น่าจะมีการเตรียมการ แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีแนวโน้มอะไรที่จะละเมิด ซึ่งเราก็ดูอยู่ว่าจะมีเหตุปะทะในช่วงวันเลือกตั้งหรือไม่