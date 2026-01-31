สุดภูมิใจ ! "ปานัดฌา" ดันเทศบาลเมืองอุทัยฯ คว้ามาตรฐาน “เมืองท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน“ พร้อมยกระดับเมืองจุดหมายปลายทางสู่สากล

วันนี้(31 ม.ค.)นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี พี่สาวของนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผลักดันให้ “เทศบาลเมืองอุทัยธานี“ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “เมืองท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน” (ASEAN Clean Tourist City Standard) ในงานประชุมอาเซียน ASEAN Tourism Forum 2026 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
นางสาวปานัดฌา ระบุว่า ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ผลักดันเทศบาลเมืองอุทัยธานี ให้เป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่ได้รับรองมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวระดับอาเซียน โดยผ่านกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งความสอดคล้องกับที่ทางเมืองอุทัยธานี ได้รับให้เป็น 1 ใน 100 เมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก ในปี 2024-2025 (2 ปีซ้อน)
นางสาวปานัดฌา กล่าวอีกว่า ถือเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองอุทัยธานี ที่ได้รับมาตรฐานสากล และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับรางวัลนี้ยังถือเป็นเครื่องการันตี ความใส่ใจในการรักสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้หน่วยงาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดทั้งในแหล่งชุมชน และแหล่งธรรมชาติ แบบฉบับอุทัยธานี