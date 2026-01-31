"ซาบีดา"ควง "มัลลิกา"เดินขอคะแนน สลับขึ้นกระบะตระเวนปราศรัย จ.ลพบุรี ชูผลงาน "พูดแล้วทำพลัส" ขอโอกาส “ภูมิใจไทย” กลับมาสานต่อ

วันนี้(31 ม.ค.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ช่วยผู้สมัครสส. ของพรรคหาเสียง ประกอบด้วย นายนรินทร์ คลังผา ผู้สมัคร สส. ลพบุรี เขต 1 ที่ลงพื้นที่บริเวณตลาดอำเภอโคกสำโรง นางกาญจนาพร จิระพันธุ์วาณิช ผู้สมัคร สส. ลพบุรี เขต 3 ซึ่งลงพื้นที่ บริเวณตลาดวัดศุกร์ และเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง และตลาดบ.ข.ส. บ้านหมี่ เทศบาลบ้านหมี่
นอกจากนี้นางสาวซาบีดา พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ผู้สมัคร สส. จังหวัดลพบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย เดินหาเสียง สลับกับการขึ้นหลังรถกระบะ ที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงปราศรัยหาเสียง ตระเวนลงพื้นที่ ทั่วจังหวัดลพบุรี ตลอดทั้งวัน มีประชาชน พ่อค้าแม่ค้า นำดอกไม้มามอบให้ รวมถึงขอถ่ายรูปกับนางซาบีดา เป็นจำนวนมาก
นางสาวซาบีดา เน้นย้ำระหว่างลงพื้นที่ ถึงผลการทำงานของรัฐบาล พรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่พูดแล้วทำพลัส และเห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขอคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคทั้งสส. เขตและสส.บัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้กลับมาทำงานอีกครั้ง สานต่อนโยบายต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ ปากท้อง การศึกษา ความมั่นคง อาทิ โครงการคนละครึ่งพลัส