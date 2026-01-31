เส้นทางของคนทำงานเบื้องหลังการเมืองลำปางกว่า 2 ทศวรรษ : ภุมรา จันทรสุรินทร์ กับหัวใจผู้แทนราษฎร ย้ำจุดยืน “พูดแล้วทำพลัส+” เพื่อคนลำปางทุกช่วงวัย

ในสนามการเมืองที่เต็มไปด้วยคำสัญญา ชื่อของ ภุมรา จันทรสุรินทร์ ในฐานะบุคคลที่เติบโตมาจากการ “ลงมือทำจริง” มากกว่าการพูดเพียงอย่างเดียว ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เธอคือหนึ่งในสตรีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานการเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง
“เธอ…คือคนรุ่นใหม่ ที่เลือกแบกรับเรื่องราวของคนรุ่นก่อนไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อสานต่อความรับผิดชอบ”
การตัดสินใจก้าวลงสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลำปาง ในนามพรรคภูมิใจไทย จึงไม่ใช่การเปิดตัวของนักการเมืองหน้าใหม่ หากแต่เป็นการอาสารับช่วงต่อภารกิจที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด และสานต่อโครงการสำคัญของ สส. อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ สามีและอดีต สส. ลำปาง 5 สมัย ให้เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ครอบครัวการเมือง สู่จิตวิญญาณผู้แทนราษฎร
ภุมราเติบโตในครอบครัวที่การเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว สส. พินิจ จันทรสุรินทร์ และ สส. อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ซึ่งเป็นคุณพ่อและสามีในเส้นทางการเมือง ได้ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญให้เธอมาตั้งแต่เริ่มต้นทำงานการเมืองว่า
“การเป็นผู้แทนราษฎร ไม่ใช่แค่สมัครเข้ามา แต่ต้องมีจิตวิญญาณของคนทำงานไม่ใช่มาเป็นเจ้านาย แต่ต้องมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชน”
หลักคิดดังกล่าว กลายเป็นแนวทางในการทำงานของภุมรา และสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในทุกบทบาทที่เธอรับผิดชอบมาโดยตลอด
เส้นทางความรู้ สู่ประสบการณ์จริงกว่า 2 ทศวรรษ
ด้วยความตั้งใจที่จะเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้ง ภุมราเลือกศึกษาด้าน รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเดินทางไปต่อยอดความรู้ในระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ (Syracuse University) เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังสำเร็จการศึกษา เธอเริ่มต้นเส้นทางการทำงานทางการเมืองในฐานะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ กระทรวงมหาดไทย ก่อนจะได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ต่อเนื่องหลายปี รวมถึงบทบาท ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จุดเปลี่ยนสำคัญ คือการทำงานร่วมกับ สส. อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ลำปาง 5 สมัย ซึ่งเข้ามาช่วยงานทางการเมืองของคุณพ่อพินิจ จันทรสุรินทร์ ที่ได้รับการยอมรับและขนานนามว่า ครอบครัวนักพัฒนา จังหวัดลำปาง “ย่ำมะหินเป็นน้ำ” เพราะไม่ว่าจะลงพื้นที่ไปที่ใด ก็สามารถผลักดันให้เกิดแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงชุมชนได้เสมอ ภุมราจึงได้ใช้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจพื้นที่ ลงไปทำงานร่วมกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประสานงาน แก้ไขปัญหา และผลักดันโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวลำปางฝั่งใต้ 5 อำเภอ เกาะคา เถิน สบปราบ เสริมงาม และแม่พริก
จากประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้เธอเป็นบุคคลที่เข้าใจกระบวนการทำหน้าที่ของ ส.ส. อย่างแท้จริง เข้าใจทั้งบริบททางภูมิศาสตร์ สังคม และความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ใช่จากการรับฟังรายงาน แต่จากการ “ลงพื้นที่จริง” มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี
จากเบื้องหลังสู่เบื้องหน้า ภายใต้แนวคิด “พูดแล้วทำพลัส+”
การลงสนามเลือกตั้งปี 2569 ครั้งนี้ ภุมราประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ภายใต้แนวคิด “พูดแล้วทำพลัส+” ซึ่งไม่ใช่เพียงการสานต่อสิ่งที่มีอยู่เดิม แต่เป็นการต่อยอด เพิ่มมิติใหม่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวลำปางอย่างเป็นรูปธรรม
หนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือโมเดล “Lampang for All Gens” ที่มุ่งเชื่อมโยงความต้องการของคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เยาวชน วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ให้เติบโตไปด้วยกัน
ภุมรากล่าวว่า การสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ และการใช้ต้นทุนวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น จะช่วยเปิดทางเลือกให้คนรุ่นใหม่ที่เคยจำเป็นต้องทิ้งถิ่น ได้มีโอกาสกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ Young Smart Farmer นักบริบาลผู้สูงวัย นักการตลาด หรือผู้สื่อสารที่ช่วยสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน ก้าวข้ามทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ Upskill และ Reskill ซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้ แต่ยังลดค่าครองชีพ และที่สำคัญคือ โครงการพาลูกหลานกลับบ้าน เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้กลับมาดูแลพ่อแม่ที่ชราภาพ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยสนับสนุน พยาบาลอาสา ด้วยค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน สัญญาจ้างขั้นต่ำ 4 ปี เพื่อเสริมกำลังระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ทำงานเชิงรุก เคาะประตู ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และครอบครัวผู้สูงอายุ รวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ ควบคู่กันนี้ ยังมีโครงการ Skill Bridge ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาทักษะเพิ่มเติมในสายงานที่ตลาดต้องการ พร้อมเชื่อมต่อสู่การจ้างงานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนจบแล้ว มีงานทำอย่างแน่นอน สร้างรายได้ที่มั่นคง และจูงใจให้ลูกหลานลำปางกลับบ้านมาพัฒนาถิ่นเกิดอย่างยั่งยืน
สร้างความเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งแนวทางหลัก คือการสานต่อและพัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเน้นการสร้างความเท่าเทียมด้านคุณภาพชีวิต ผ่านการจัดการแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อลดความยากจน ซึ่งเป็นนโยบายที่ตระกูลจันทรสุรินทร์ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยคุณพ่อพินิจ จันทรสุรินทร์ จนถึง สส. อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
หนึ่งในนโยบายสำคัญ คือ “ลดรายจ่ายผู้ซื้อ เพิ่มรายได้ผู้ขาย – ได้คนละครึ่ง พลัส+” ที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างตรงจุด โดยเชื่อมโยงผู้บริโภคกับผู้ค้าชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ ให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ภายในจังหวัดอย่างเป็นธรรม ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่จับต้องได้ ขณะที่ผู้ขายมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง
นโยบายดังกล่าวไม่หยุดเพียงการช่วยจ่าย แต่จะ พลัส+ ด้วยการพัฒนาระบบตลาดชุมชน การเพิ่มช่องทางจำหน่าย การยกระดับมาตรฐานสินค้า และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจลำปางในระยะยาว
ผลักดัน Soft Power สู่การพัฒนาลำปางทั้งระบบ
ภุมรายังให้ความสำคัญกับการผลักดัน Soft Power ของลำปาง ผ่านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน เช่น กลองปู่จา และ สะล้อ ซอ ซึง เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและเข้มแข็ง สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมระดับจังหวัดได้อย่างยั่งยืน
เมื่ออัตลักษณ์ของลำปางมีความชัดเจน ย่อมสร้างภาพจำที่แตกต่าง ดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุน และความสนใจจากภายนอก จนสามารถผลักดันจังหวัดลำปางก้าวจาก “เมืองรอง” สู่ “เมืองหลัก” ที่เติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ผู้แทนที่เข้าใจพื้นที่ และพร้อมรับฟังทุกเสียง
ภุมรา จันทรสุรินทร์ อาจไม่ใช่หน้าใหม่ในแวดวงการเมือง แต่กำลังจะเป็น “หน้าใหม่ของความหวัง” สำหรับประชาชนจังหวัดลำปาง เขต 4 ในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข 6 พื้นที่อำเภอเกาะคา เถิน สบปราบ เสริมงาม และแม่พริก ด้วยประสบการณ์ ความรู้ และหัวใจของคนทำงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
“พินิจ จันทรสุรินทร์ และ ภุมรา จันทรสุรินทร์ กลับมาเพื่อทำให้ลำปางเดินต่อไปอย่างภาคภูมิ”
สนามเลือกตั้งครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมือง หากแต่เป็นบทพิสูจน์ว่า ผู้แทนราษฎรที่แท้จริง ต้องมาจากคนที่ทำงานเป็น และทำงานมาแล้ว
อีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ คือ พลังจากครอบครัวจากรุ่นคุณพ่อ พินิจ จันทรสุรินทร์ สู่รุ่นพ่อแม่ อิทธิรัตน์ และภุมรา จันทรสุรินทร์ และก้าวต่อถึงรุ่นลูกสาว น้องนาโน–ภัณฑิรา จันทรสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE หรือ The London School of Economics and Political Science) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นตัวแทนความพร้อมของคนรุ่นใหม่ สะท้อนการส่งต่อแนวคิดและการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อปูทางให้คนรุ่นใหม่กลับมานำความรู้พัฒนาบ้านเกิดต่อไป
ผลงานครอบครัวจันทรสุรินทร์ การพัฒนาพื้นที่ลำปางอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านแหล่งน้ำ การเกษตร การแก้ปัญหาความยากจน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยแนวคิด “พูดจริง ทำจริง ไม่ทิ้งประชาชน” จากรุ่นสู่รุ่น
•อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา โครงการพระราชดำริ บ้านแม่เลียงพัฒนา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม แหล่งน้ำสำคัญเพื่อการเกษตร สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ไร่
•โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
•โครงการฝ่ายน้ำล้นแม่หม้อผาลาด บ้านแม่มอกใต้ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
•การก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
•สวนสาธารณะอำเภอเถิน (สวน “น้ำโหยด”) พื้นที่สีเขียวใจกลางชุมชน พัฒนาถนน และผนังกั้นตลิ่งอย่างสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนและทำกิจกรรมของชาวเถิน
เลือกตั้งปี 2569 ใช้สิทธิวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2569 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 เลือกตั้ง ส.ส. พร้อมออกเสียงประชามติ
กติกาใหม่ ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ ต้องแจ้งเหตุแยกกัน 2 ครั้ง
หากแจ้งไม่ครบ จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี