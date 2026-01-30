"เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย" ประกาศเปรี้ยง ถึงเวลาปลดล็อกอำนาจ ตั้ง ‘สมุทรปราการมหานคร’คืนสิทธิ์เลือกผู้ว่าฯ-คุมงบเอง

‘สมุทรปราการมหานคร’ ‘เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย’ ประกาศเปรี้ยง ถึงเวลาปลดล็อกอำนาจ คืนสิทธิ์เลือกผู้ว่าฯ-คุมงบเอง จี้จุดท่วมซ้ำซาก ขยะ ถนนพังเรื้อรัง ปลุก คนปากน้ำลุกขึ้นกำหนดอนาคตตัวเอง
วันที่ 30 ม.ค.69 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อหมายเลข 23 กล่าวว่า พรรคปวงชนไทย ตั้งใจเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะที่ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบ้านเกิด ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ที่สำคัญมากอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีรายได้สูงเสียภาษีต่อปีเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ มีครบทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ แหล่งท่องเที่ยวฟาร์มจระเข้ เมืองโบราณ เคซิตี้ ทะเลบางปู รวมถึง สว่างนิเวศน์ ถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวคนรู้จัก แต่ยังคงพบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแพรกษา ซ่อมไม่เสร็จทั้งปี เป็นเหมือนถนนพระราม 2 และปัญหาบ่อขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวสมุทรปราการเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ที่ผ่านมา มีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการบ่อยครั้งทำให้การทำงานแก้ปัญหาในพื้นที่เกิดความไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเอง ซึ่งมาจากคนในพื้นที่ ซึ่งจะรู้ปัญหาจริง และสามารถบริหารจัดการงบประมาณ พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตให้กับชาวสมุทรปราการได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
“วันนี้ทุกปัญหาจะจบได้ด้วยโมเดล “สมุทรปราการมหานคร” ขอพี่น้องชาว สมุทรปราการมาร่วมกันสร้างบ้านของเรา ผลักดันให้สมุทรปราการเป็นพื้นที่บริหารจัดการตัวเอง กำหนดอนาคตของตัวเองได้ ยกระดับให้เป็น “สมุทรปราการมหานคร” ปลดล็อกอำนาจที่รวมศูนย์ เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเอง บริหารงบประมาณภาษีของเราให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
นายเอกสิทธิ์ ระบุ ที่ผ่านมาเลือกพรรคเดิม ก็ได้แบบเดิม วันนี้ถึงเวลาแล้ว ขอคนไทยให้โอกาสตัวเองเลือกพรรคใหม่พรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 มาแก้ปัญหาให้กับประเทศ พี่น้องประชาชนคนไทยและชาวปากน้ำ มั่นใจ เราทำได้ทันที ทำจริง ทำเป็น ล้านเปอร์เซ็นต์”นายเอกสิทธิ์ ย้ำ