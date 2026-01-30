ปชน.เปิดเวทีปราจีน "ธนพร" เหน็บบางพรรคจะปฏิรูปประกันสังคม แต่ตอนมีโอกาสไม่ทำ "ธนาธร" ลั่นรอบนี้มาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้าน

เวทีปราศรัยคาราวานประชาชน จ.ปราจีนบุรี "ไหม ธนพร" ย้อนถามทุกพรรคที่หาเสียงบอกจะปฏิรูปประกันสังคม ที่ผ่านมาทำไมไม่ทำ "ธนาธร" ลั่นรอบนี้พรรคประชาชนสมัครมาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้าน จำเป็นต้องได้ สส. เหนือพรรคอันดับสองอย่างมีนัยสำคัญป้องกันไม่ให้พวกหน้าด้านตั้งรัฐบาลแข่ง
วันที่ 30 มกราคม 2569 ที่เวทีปราศรัยคาราวานพรรคประชาชน ลานกิจกรรมนิคมอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นางสาวธนพร วิจันทร์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวปราศรัยว่าทำงานโรงงานเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่มาฟังปราศรัย เราเห็นปัญหาการละเมิดแรงงานในหลายด้าน พวกเราถูกละเลยมาอย่างยาวนาน แต่ไม่มีพรรคการเมืองไหนจะเอาจริงในการแก้ไขปัญหาเหมือนพรรคประชาชน เพราะพรรคประชาชนมีเครือข่ายแรงงาน มีผู้แทนราษฎรจากสัดส่วนคนทำงานอยู่ในสภา
พรรคประชาชนเอาจริง ตั้งแต่พวกเราทำงานตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ มาจนถึงพรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน แม้ว่าเราเป็นฝ่ายค้านแต่เราก็ขับเคลื่อนประเด็น และออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนทำงานได้
เช่นกฎหมายลาคลอด 120 วัน หากย้อนกลับไปในปี 2538 ที่มีการขับเคลื่อนโดยพี่น้องแรงงานสิ่งทอ และได้รับการรับรองในกฎหมายแรงงานในปี 2541 หากในวันนี้ไม่มีพรรคประชาชนก็ไม่สามารถขยับจาก 90 วันเป็น 120 วันได้
"สำหรับประเด็นประกันสังคม พรรคประชาชนจะเดินหน้าปฏิรูปประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการ แต่วันนี้พรรคสีแดง สีน้ำเงิน สีฟ้า บอกว่าจะปฏิรูปประกันสังคมตอนเลือกตั้ง แล้วเมื่อก่อนมีปากอมสากเบืออยู่หรือไง ทำไมไม่พูดไม่ทำ... คุณเป็นรัฐมนตรีจนแก่ไม่รู้จะแก่อย่างไรแล้ว ยังไม่ทำอะไรเลยใช่ไหม แล้วจะทำเมื่อไหร่"
นางสาวธนพรกล่าวเพิ่มเติม ขอให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าพวกเราได้เข้าไปเป็นรัฐบาล กฎหมายประกันสังคมเราจะแก้ทันที ไม่ให้พวกเห็บหมัดมาเกาะกินพวกเราอีกแล้ว ดังนั้น ถ้าพี่น้องชาวปราจีนบุรีและพี่น้องคนทำงานเห็นว่าพรรคประชาชนเป็นทางเลือกและทางออกของพวกเรา ขอให้กาพรรคประชาชนทั้งสองใบให้ถล่มทลาย แล้วคุณภาพชีวิตของพวกเราคนทำงานจะเปลี่ยนไปตลอดกาล
ทางด้านธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน กล่าวว่า เลือกตั้งรอบนี้ไม่ได้สมัครมาเป็นฝ่ายค้าน ครั้งนี้มาเป็นรัฐบาล
"และครั้งนี้จำเป็นจะต้องได้ สส.แบบแบ่งเขตทั้ง 3 คนของปราจีนบุรีทั้งหมด เพื่อให้พรรคประชาชนมีชัยชนะเหนือพรรคอันดับสองอย่างมีนัยสำคัญ พรรคอันดับสองจะได้ไม่หน้าด้านพอมาตั้งรัฐบาลแข่ง"
สำหรับผู้สมัคร สส.ปราจีนบุรี พรรคประชาชน ประกอบด้วย
เขต 1 นายชนกานต์ ศรีเอียด หมายเลข 2
เขต 2 นางสาวศิริรัตน์ ศิริรักษ์ หมายเลข 2
เขต 3 นายสุนทร คมคาย หมายเลข 3