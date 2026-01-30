"อนุทิน"ลั่นกลางสวนลุม ย้ำรักษาผลประโยชน์ชาติ ค้านแก้ ม.112

"อนุทิน" นำผู้สมัคร สส. ภท.ปราศรัยใหญ่หาเสียงกลางสวนลุมฯ ขนทีมเศรษฐกิจร่วมฟุ้งนโยบายรักษาผลประโยชน์ชาติ ปฏิเสธการเจรจาแบบfifty-fifty ในพื้นที่ทับซ้อน ลั่นของไทยต้องเป็นของไทย บอกไม่ใช่ "หลานอังเคิล" จะไม่ทำตามคำสั่งใครหากประชาชน-ประเทศ เสียประโยชน์ ลั่นค้านแก้ ม.112 ประกาศชัดไม่มีวันยอม ชี้สิทธิเสรีภาพต้องไม่ละเมิดผู้อื่น โดยเฉพาะองค์พระประมุข พร้อมปกป้องหมวด 1 หมวด 2 โวเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ผลงาน 3 เดือนมากกว่ารัฐบาลเสียงข้างมากในอดีต คุยทีม ศก.ตัวเองมืออาชีพ "ปากกัดตีนถีบ" ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง ไม่ใช่ลูกหลานใครที่ถูกอุ้มมา พร้อมทำเพื่อให้คนไทยยืนได้ด้วยขาตัวเองโดยไม่ต้อง "แบมือขอ"
วันนี้(30ม.ค.69) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่สวน สาธารณะลุมพีนี กรุงเทพฯ พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรี ของพรรคภูมิใจไทย ได้จัดเวทีปราศรัยหาเสียง โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อและนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำผู้สมัคร สส. ทั้ง 33 เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขึ้นเวทีแนะนำตัวต่อประชาชนที่มารับฟังการปราศรัยอย่างคึกคัก โดยมีการนำธงชาติและธงสัญลักษณ์พรรคภูมิใจไทย ให้ประชาชนที่มาร่วมฟังปราศรัยโบก พร้อมชูป้ายพูดแล้วทำ ซึ่งถือเป็นสโลแกนของพรรคภูมิใจไทย
พร้อมกันนี้ ยังมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ นางซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ร่วมปราศรัยครั้งนี้ด้วย
นายอนุทิน กล่าวว่า พ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพและชาวไทยที่เคารพทุกท่านวันนี้มีความสุขหรือไม่อากาศสบายไหมโล่งใจไหมรู้สึกว่าประเทศไทยน่าอยู่หรือไม่มีความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยหรือไม่ฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เรามาอยู่ด้วยกันที่นี่พวกเราคือภูมิใจไทยต้อง
ขอกราบขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมารับฟังการปราศรัยของภาคภูมิใจไทยถือเป็นการปราศรัยใหญ่ครั้งแรกในกรุงเทพและเราเลือกที่จะมาอยู่สวนลุม เพราะกลัวไม่มีใครมา อย่างน้อยนักวิ่งที่มาออกกำลังกายสวนลุมก็มาฟังภูมิใจไทยปราศรัย แต่ที่ไหนได้คนมามืดฟ้ามัวดิน
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยต้องกราบขอบพระคุณอย่างมากเป็นภาพที่สวยงามและจะจดจำในสมองอย่างไม่มีวันลืมถือโอกาสนี้ขอบคุณประชาชนทั้งประเทศที่ติดตามการถ่ายทอดการปราศรัยในวันนี้ด้วย
วันนี้เชื่อว่าพี่น้องเริ่มรู้จักพรรคภูมิใจไทยมากขึ้นและวันนี้พูดในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะได้ไม่มีความสงสัยอะไรเผื่อไปกระทบกระแทกอะไร เป็นอันรู้กันว่าถูกกระแทกโดยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ในช่วงหาเสียงผมเดินฟังเสียงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรับฟังด้วยตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสิ่งที่ได้รับฟังมานำมาประมวล ซึ่งถือว่า ประชาชนทั่วประเทศที่สั่งมามีไม่มากโดยให้รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ได้อย่าให้ศัตรูชาติไหนมารุกรานเอาแผ่นดินไทยได้อีกและที่สำคัญที่สุด บอกด้วยว่า "วันนี้ปรบมือให้ท่าน อย่าให้เราต้องปรบเท้าให้ท่านนะคุณอนุทิน ไอ้หนู อย่าเปิดด่าน" เสียงนี้ดังกล้องทั่วแผ่นดินไทยผมรับปากว่าจะรักษาแผ่นดินไทยด้วยชีวิตของผมและจะไม่เปิดด่านไทย-กัมพูชาจนกว่าคนไทยเจ้าของประเทศจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่มอบไว้กับผมและผมจะไม่มีวันที่จะยอมตกอยู่ใต้อาณัติของใครที่จะทำให้ผมไม่รับฟังความประสงค์ของพี่น้องคนไทย เสียงกรี๊ดของประชาชนเปรียบเหมือนแบตที่ผมจะหมดแล้วได้รับการชาร์จจากประชาชน
สองเดือนกว่าที่ผ่านมาเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศคงได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าผมกับหลานอังเคิลเดินรักษาอธิปไตยของชาติคนละแนวทางกัน ผมถือว่าโชคดีที่ คนบอกว่าเป็นหลานอังเคิลแล้วเท่ห์ ผมไม่อยากเท่ห์ เพราะผมไม่ใช่หลานอังเคิลจะไม่มีวันยอมทำตามความต้องการของอังเคิล อย่าว่าแต่อังเคิลที่อยู่นอกประเทศแด๊ดดี้ที่อยู่ในประเทศ ผมก็ไม่ทำตาม ถ้าพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ได้รับประโยชน์นั้น และไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่ารัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาลง Facebook ข่มขู่พวกเราว่าถ้าอยากไม่ให้มีสงครามรอบสามต้องไม่เลือกผม ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทย แค่บอกไม่เลือกผมยังไม่พอ ยังทำตัวเป็นหัวคะแนนให้คนไทยเลือกอีกสองพรรคโน้น ถ้าพี่น้องคนไทยอยากได้รัฐบาล อยากได้นายกรัฐมนตรีที่เขมรเลือกให้ก็ไปกาสองพรรคโน้น แต่ผมมั่นใจว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลของคนไทย ไม่ติดหนี้บุญคุณคนต่างชาติ และจะเป็นรัฐบาลที่ถ้าไม่ใช่ประโยชน์ของประเทศไทยเราจะไม่มีวันเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจ เราจะไม่มีวันเป็นพวกเดียวกันกับเขาเรายินดีที่จะเป็นฝั่งตรงข้าม
ถ้าพวกท่านอยากเป็นฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเดียวกับเขา ฉะนั้นถ้าพี่น้องทำตามรัฐมนตรีคนนั้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พวกเราคงได้ยินเสียงเฉลิมฉลองที่ดังมาจากกัมพูชา เค้าน่าจะฉลองใหญ่ เพราะคนที่เป็นอุปสรรคที่สุดสำหรับเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้ว เค้าคงจะมีส่วนร่วมกับชัยชนะที่ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่ ที่เขามีส่วนร่วมด้วย แต่ถ้าพี่น้องอยากได้รัฐบาลคนไทยอย่างที่ผมบอก อยากได้หัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่ทำให้ประเทศศัตรู ไม่กล้าข่มขู่ ไม่กล้าสู้ ไม่กล้ารุกรานแผ่นดินไทยอีก ก็ขอให้พี่น้องทำสิ่งที่ง่ายนิดเดียวคือกาเบอร์สามเจ็ดบัตรสีชมพูเลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นสส.ให้มากที่สุดทั่วประเทศ
ที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐบาลของผมจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ผมได้ทำในสิ่งที่รัฐบาลเสียงข้างมากไม่สามารถทำได้ในเวลาที่เขาบริหารประเทศมากกว่าผม การเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ผมถูกขู่อภิปรายไม่ไว้วางใจทุกวันคุณต้องอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้ห้ามขัดใจ แต่ผมขัดใจหมดเพราะคนไทยไม่ได้ประโยชน์ประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์พี่น้องเห็นหรือไม่ขู่ผมบ่อยๆผมยุบสภาเลย
ผมให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับบ้านเมืองที่เป็นราชอาณาจักรไทยมากกว่าการเมือง รัฐบาลอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ประเทศไทยต้องอยู่ได้ ผมรักษารัฐบาลไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ผมต้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ได้แม้ว่ารัฐบาลของผมในเอ็มโอเอ เค้าบอกอยู่สี่เดือนแต่ผมอยู่มาได้สามเดือน แม้ว่าอายุจะสั้นลงหนึ่งเดือนไม่เป็นไร เพราะประเทศไทยแผ่นดินไทยต้องอยู่ยั้งยืนยงยาวนานตลอดไป
ดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจได้ ผมเชื่อว่าในเรื่องเปิดด่านหากให้พี่น้องคนไทยออกความเห็นคำตอบคือการเปิดด่านไม่ต้องทำประชามติถามประชาชน ถ้ากาเบอร์สามเจ็ดทั่วประเทศ นั่นเปรียบเสมือนประชามติที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนไทยไม่ให้เปิดด่านจบครับ
ดังนั้นถ้ายังมีสิ่งรบกวนจิตใจตลอดเวลาอาจจะมีภัยคุกคามรุกรานประเทศของเราตลอดเวลาขอให้พี่น้องได้วางใจ แค่เลือกพรรคภูมิใจไทยไปเฝ้าบ้านไปรักษาแผ่นดินไทยให้กับพี่น้องทุกคนกาเบอร์สามเจ็ดเท่านั้น
นอกจากนี้ ที่รับฉันทาอนุมัติหรือรับคำสั่งจากประชาชนชาวไทยมาคือ คุณอนุทิน ไอ้หนูต้องปกป้องรักษาสถาบันสำคัญของชาติ อย่าให้ใครคิดร้าย ทำร้าย ซึ่งคิดว่าทุกคนในที่นี้สามารถรับปากต่อกัน เราจะร่วมกันปกป้องรักษาสถาบันสำคัญของชาติด้วยชีวิต ซึ่งเริ่มมาจากการแก้ไขกฎหมายิอาญามาตรา 112 จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้และไม่มีทางสำเร็จครับ ไม่มีทางสำเร็จ เพราะมีสามเจ็ดครับ
"มาตรา 112 จะไปแก้ทำไม เวลาคนพูดหมิ่นประมาทพวกคุณๆยังฟ้อง คุณยังเอาผิดใครว่านายคุณๆยังเดือดร้อน ออกมาแก้แทนนายมากกว่านายคุณแก้ซะอีก จะเอาติดคุกติดตาราง แต่เวลาคนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อาฆาตมาดร้าย ใส่ร้ายให้เสื่อมเสียด้วยความเท็จ ยุยงปลุกปั่นให้เกลียดชังสถาบัน พวกคุณบอกว่าไม่เป็นไร เป็นสิทธิ สิทธิมีได้แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือองค์พระประมุขของชาติ หากจะมาออกแก้ไขกฎหมายไม่ต้องรับโทษในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จะทำไม่ได้ และไม่สำเร็จ
ฉะนั้นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่ง หมวดสองที่เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐไทยและที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์และกฎหมายมาตรา 112 จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
อีกคำสั่งที่ประชาชนสั่งไว้คือ ต้องนำประเทศไทยกลับไปยืนบนเวทีโลกอย่างมีเกียรติมีอำนาจในการต่อรองและไม่ทำให้คนไทยรู้สึกเสียหน้าต่อประเทศใดๆในโลกนี้โดยสามเดือนที่ผ่านมาไอ้หนูเอกนิติและ ศุภจีและสีหศักดิ์ เชื่อว่าทำให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าพวกเราปกป้องเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศไทยไม่เคยกลัวใครและรู้ว่าจะต้องต่อรองกับเขาอย่างไร เพื่อให้ประเทศไทยของเรามีเกียรติ มีศักดิ์ศรีทำให้คนไทยของเรามีหน้ามีตาอยู่บนเวทีโลกได้จนถึงปัจจุบันและอนาคต
มีคนบอกผมแกว่งปากหาเสี้ยนมันไม่มีหรอก มีแต่แกว่งเท้าหาเสี้ยน บอกจะไปทะเลาะกับประเทศโน้นประเทศนี้ทำไม นั่นคือคนที่ไม่รู้จักคำว่าอำนาจต่อรอง ผมเชื่อว่าที่ผ่านมามีแต่คนแกว่งเท้าหาเสี้ยนมาที่ประเทศไทยแล้วเจอเสี้ยนตำทุกรายและเป็นเสี้ยนชิ้นใหญ่เอาเข็มบ่งไม่ออก ต้องไปหาหมอผ่าตัดเอาออก คนที่บอกว่าผมไม่รู้จักตัวเองเอาประเทศไทยไปเสี่ยงไม่มีทางที่ผมจะเอาประเทศไทยไปเสี่ยงไม่มีแม้กระทั่งนิดเดียวหรือส่วนเดียวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ ซึ่งในการทำงานในการตัดสินใจของรัฐบาลชุดนี้ที่ทำให้ประเทศไทยเกิดความเสี่ยง การตัดสินใจทุกอย่างทุกเรื่องทุกนโยบายทุกการดำเนินงาน จะตัดสินใจบนพื้นฐานที่ประเทศไทยต้องชนะและได้เปรียบอย่างเดียว
ผมจึงต้องมีทีมที่แข็งแกร่งทางด้านมืออาชีพรวมถึงด้านการเมืองมีอีกเป็นกุรุดๆคิดเหมือนกัน ผมจะไม่มีวันเห็นผลประโยชน์ของเพื่อนบ้านแล้วตัดสินใจง่ายๆอะไรที่ยังตกลงกันไม่ได้พบกันครึ่งทาง "fifty-fifty"ผมไม่มีวันสรุปเช่นนั้น อะไรที่เป็นของไทยก็ต้องเป็นของไทย ขอให้เชื่อใจนี่คือคำมั่นสัญญาต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
วันนี้เรื่องแก้ไขปัญหาปากท้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งและเป็นที่ต้องการ เป็นที่เชื่อถือของคนทั้งโลก ผมมีคนทำงานให้หมดแล้ว ฉะนั้นไม่ต้องกังวล ผมมีคน มีทีมและเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ให้ใครอุ้มมาไม่ใช่เป็นลูกใครหรือหลานใครทุกคนปากกัดตีนถีบ กว่าจะถึงจุดนี้ได้ ซึ่งคนพวกนี้จะมาทำงานรับใช้ประชาชนทำงานให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง ฉะนั้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ขอเบอร์ 37 ทั้งประเทศไทย เลือกภูมิใจไทยประเทศไทยไม่มีความเสี่ยงประเทศไทยไม่เสียแผ่นดินประเทศไทยไม่เศรษฐกิจล่มประเทศไทยไม่มีการเมืองที่อ่อนแออีกต่อไป เลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์สามเจ็ดแล้วอย่าไปร้องเพลงของป้อมและอัสนี-วสันต์ "เธอปันใจ"พวกเราพูดแล้วทำ ถ้าพี่น้องกาเบอร์ 37 เพียงพอและกาเขตทุกเขตภูมิใจไทยมีสส.เขตเยอะ
"ไอ้หนูของท่านจะเป็นไอ้นายกรัฐมนตรีของท่านด้วยและผมก็ได้ให้คำยืนยันจะกำกับดูแลคณะรัฐมนตรีให้ทำงานบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนให้เป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนท ขอให้พี่น้องมั่นใจพวกเราทุกคนตั้งใจยินดีและดีใจและภูมิใจที่จะมาทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและต้องมีสถาบันหลักของชาติอย่างยั่งยืนสถาพรตลอดไปประเทศไทยต้องมีที่ยืนบนเวทีโลกยังมีศักดิ์ศรี มีเกียรติยศเกียรติภูมิ มีอธิปไตยของเราเอง พี่น้องคนไทยต้องอยู่ดียินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ยืนอยู่บนขาตัวเองมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสมดูแลสุขภาพของพวกเราทุกช่วงวัยไม่ต้องแบมือขออะไรจากใคร เพราะพรรคภูมิใจไทยจะทำให้สิ่งที่พูดวันนี้เป็นสิ่งที่พื้นฐานของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้มีความภาคภูมิใจกับการที่เราเป็นคนไทยไปไหนไม่มีอายเค้าไปไหนยืดอกยืดคอ หลังแอ่นอกเชิด หากมั่นใจในทีมงานพรรคภูมิใจไทยขอให้กาสามเจ็ดให้น้ำเงินทั้งแผ่นดินสามเจ็ดภูมิใจไทยประเทศไทยไร้ความเสี่ยง