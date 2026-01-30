“อรรถกร” ปราศรัยเดือดฉะเชิงทรา ลั่นปมซีเกมส์เข้ามาสางปัญหาเก่า ซัดอดีต รมว.พูดบิดเบือน ยันถ้าไม่เข้าไปแก้จะหนักกว่านี้

“อรรถกร” เดือดกลางเวทีฉะเชิงเทรา สวนปมซีเกมส์ ลั่นเข้ามาแก้ปัญหาค้างเก่า ซัดอดีต รมว.พูดบิดเบือน บอกแต่งตัวพร้อม แต่มีแค่กางเกงในตูดขาด เชื่อถ้าไม่เข้าไปแก้จะหนักกว่านี้
เมื่อเวลา 19.30 น. วันนี้(30 ม.ค.) บรรยากาศเวทีปราศรัยหาเสียงในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นไปอย่างคึกคัก โดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ฉะเชิงเทรา เขต 2 หมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยโจมตีประเด็นทางการเมือง พร้อมชี้แจงผลงานที่ผ่านมา
นายอรรถกร กล่าวถึงกรณีที่มีพรรคการเมืองพยายามโจมตีว่า ผู้สมัครของพรรคกล้าธรรมไม่กล้าเปิดเผยตัวตนหรือระบุชื่อผู้นำพรรค โดยยืนยันว่า ตนทำงานการเมืองอย่างเปิดเผยมาโดยตลอด และให้ความเคารพต่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เสมอมา พร้อมระบุว่า เส้นทางการเมืองของตนเกิดจากโอกาสที่พี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทรามอบให้ รวมถึงการสนับสนุนจาก ร.อ.ธรรมนัส
นายอรรถกร ระบุว่า พื้นที่บางน้ำเปรี้ยว บางคล้า พนมสารคาม คลองเขื่อน และราชสาส์น เป็นพื้นที่ที่ตนผูกพันและทำงานต่อเนื่องกว่า 15 ปี พร้อมยกตัวอย่างผลงาน เช่น การผลักดันโครงการเกี่ยวกับแม่น้ำบางปะกง การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การดูแลสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พื้นที่คลองเขื่อน รวมถึงการผลักดันระบบชลประทานและประตูระบายน้ำดอนคา ซึ่งเป็นโครงการที่ติดขัดมานานหลายสิบปี
ช่วงหนึ่งของการปราศรัย นายอรรถกร ได้ตอบโต้กรณีถูกพาดพิงเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยยืนยันว่า ช่วงที่ตนเข้ามารับผิดชอบ มีปัญหาสะสมหลายด้าน และต้องเร่งแก้ไขเฉพาะหน้า พร้อมระบุว่า สิ่งที่ตนเข้าไปดูหน้างานจริง ไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมดำเนินการ อย่างที่ถูกกล่าวอ้าง และเห็นว่าคำวิจารณ์จากอดีตรัฐมนตรีที่ออกมาพูดนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง
“อดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกว่า ผมทำให้การจัดกีฬาซีเกมส์ชิบหาย ผมบอกตรงนี้เลยว่า ถ้าผมไม่มา ยิ่งกว่านี้เยอะ เขาบอกพี่น้องบางน้ำเปรี้ยววันนั้นว่า สมัยที่เขาทำเนี่ยเขาแต่งตัวเรียบร้อย แต่ขาดอย่างเดียวแค่เซ็นงบประมาณ ทุกอย่างเขาแต่งตัวอยู่แล้ว ผมก็ขอบอกพี่น้องตรง ๆ ว่า พอผมเข้าไป เชื่อไหมครับ ที่บอกว่าแต่งตัวเรียบร้อย แต่จริง ๆ คือ ใส่กางกางเกงในตัวเดียว หันหลังตูดยังขาดเลย พูดมาได้ยังไงว่า แต่งตัวเรียบร้อยแล้ว ของขึ้นจริงๆครับ ปกติผมไม่ของขึ้นแบบนี้“
นอกจากนี้ นายอรรถกร ยังกล่าวถึงบทบาทในฐานะที่เคยกำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ ว่า การแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนไปจีนที่เคยติดขัด รวมถึงความพยายามแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำจากผลผลิตล้นตลาด หรือจะเป็นเรื่องปลาหมอคางดำ ตนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ต่างจากหลายพรรคการเมืองที่พูดว่า สามารถทำได้ แต่ไม่เห็นผลงานเป็นรูปธรรม
อีกประเด็นที่ถูกยกขึ้นกล่าวบนเวที คือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่ โดยนายอรรถกร เล่าว่า ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส ขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยอพยพประชาชนและนักกีฬาต่างชาติที่ติดค้างอยู่ โดยใช้เรือไฟเบอร์เข้าพื้นที่น้ำท่วมเพียงลำเดียว และ ร.อ.ธรรมนัส หายไปกว่า 8 ชม.โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 500-600 นี่คือสิ่งที่พรรคกล้าธรรมทำให้ประชาชนเห็นว่า เราบ้า ที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องที่กำลังเดือดร้อน
ตอนท้ายของการปราศรัย นายอรรถกร กล่าวขอโอกาสจากประชาชน พร้อมย้ำว่า ผู้สมัครทั้ง 4 เขตของพรรคกล้าธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทำงานการเมือง “ทำมากกว่าพูด” และยืนยันความตั้งใจทำงานเพื่อคนในพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยขอให้ประชาชนสนับสนุนผู้สมัครของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้