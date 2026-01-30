“โรม” นำพรรคประชาชนบุกภูเก็ต ลั่นคนกลัวเสียประโยชน์ขวางส้มเป็นรัฐบาล

พรรคประชาชนเปิดปราศรัยใหญ่ภูเก็ต “โรม” ชี้ความพยายามขวางส้มไม่ให้เป็นรัฐบาลมาจากคนกลัวเสียประโยชน์ถ้าปัญหาประชาชนได้รับการแก้ไข ด้าน “ณัฐพงษ์” ขอชาวภูเก็ตกาให้พรรคส้มทั้งสองใบเหมือนเดิม เพราะถ้าไม่กาทั้งสองใบก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้
วันนี้(30ม.ค.69) ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระทู้ จ.ภูเก็ต คาราวานหาเสียงพรรคประชาชน สายภาคใต้ 2 “บินหลาดง” นำโดย นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรค และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน, น.ส.ชุติมา คชพันธ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน, นายรอมฎอน ปันจอร์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และ นายสุนทร บุญยอด ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาชนภูเก็ต ร่วมกับ นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 1 พรรคประชาชน เบอร์ 3, นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน เบอร์ 6 และ นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 3 พรรคประชาชน เบอร์ 2 โดยในการนี้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน ได้ร่วมปราศรัยและพบปะประชาชนชาวภูเก็ต ที่มาร่วมรับฟังการปราศรัยในวันนี้อย่างคับคั่งด้วย
ในส่วนของนายรังสิมันต์ ระบุว่าวันนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง คำถามที่ง่ายที่สุดคือนับจากวันที่ 8 กุมภาพันธ์จนถึง 4 ปีข้างหน้าประเทศไทยอยากได้อนาคตแบบไหน แบบเดิมหรือแบบใหม่ ถ้าอยากได้อนาคตแบบใหม่วันนี้มีแค่ตัวเลือกเดียวนั่นคือพรรคประชาชน ปี 2566 พรรคสีส้มชนะเลือกตั้งแล้ว แต่ที่เขาไม่ยอมให้เราเป็นรัฐบาล เขาอ้างว่าเราเป็นภัยคุกคามต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ สว. ที่ครั้งหนึ่งเคยประกาศว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนใคร สว. ก็จะโหวตให้ แต่ปรากฏว่าพอพิธาชนะเขาก็ไม่โหวตให้ เหตุผลเดียวที่เขาไม่ยอมให้พรรคส้มเป็นรัฐบาล ไม่ต้องอ้างเหตุผลอะไรทั้งนั้น มีแค่เหตุผลเดียวคือเขากลัว
ทุกคนเห็นปัญหาความไม่เท่าเทียมของการกระจายงบประมาณ การกระจายอำนาจ การทุจริต เศรษฐกิจปากท้อง และปัญหาต่างๆ ทุกปัญหาที่กล่าวมาล้วนแต่มีคนที่เสียประโยชน์และคนที่ได้ประโยชน์ คนส่วนน้อยของประเทศนี้เท่านั้นที่ได้ประโยชน์ ขณะที่ทุกคนคนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์ ประเด็นก็คือถ้าพรรคสีส้มได้เป็นรัฐบาล พวกที่ได้ประโยชน์แบบที่ตนว่ามารู้ดีว่าคุยกับพรรคนี้ไม่ได้ เคลียร์กับพรรคนี้ไม่ได้ บังคับพิธาให้ยอมไม่ได้ และรู้ว่าถ้าพรรคการเมืองนี้มีอำนาจเมื่อไหร่อำนาจของประชาชนจะสูงสุดทันที
นายรังสิมันต์กล่าวต่อไปว่าปีนี้คนเหล่านี้ก็นำความกลัวเดิมมาใช้ กลัวว่าถ้าพรรคการเมืองนี้ขึ้นสู่อำนาจ ฉายาที่บอกว่า “เท้งมันเอาตายแน่” จะเอาตายจริงๆ วันนี้เราคุยกันเรื่องปัญหาฟรีวีซ่าที่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเข้ามา สิ่งเหล่านี้มีคนได้ประโยชน์และมีการทุจริตแน่นอน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพ ชาวบ้านทุกคนรู้ ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐก็รู้ ปัญหายาเสพติดที่ระบาดเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่รัฐรู้แน่นอน แต่เหตุผลที่ภาครัฐไม่ทำอะไรก็เพราะเขาต้องการเงินไปซื้อตั๋ว ส่วนนักการเมืองก็ต้องการเงินไปซื้อเสียง สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เป็นลำไพ่พิเศษ เป็นท่อน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงบรรดาคนชั่วที่อยู่ในระบบราชการและนักการเมืองเลวที่อยู่ในการเมือง
คนเหล่านี้รู้ดีว่าสิ่งที่พรรคประชาชนกำลังทำคือการสร้างยุคสมัยใหม่ ทำให้ประเทศไทยออกจากบ่วงเหล่านี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่าปัญหาการทุจริตที่เป็นมารดาของสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจะต้องถูกกำจัด พรรคประชาชนภายใต้การนำของณัฐพงษ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป สัญญาได้ว่าสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทุนสีเทาทุนสีดำถ้า พรรคประชาชนมีอำนาจรับรองจัดการราบคาบแน่นอน ที่พูดมาทั้งหมดตนยืนยันได้ว่าพรรคประชาชนไม่มีคำว่าตระบัดสัตย์แน่นอน ไม่มีพูดแล้วไม่ทำ ปัญหาทั้งหมดเป็นเรื่องที่จัดการได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง สส. ธรรมดา แต่คือการเลือกว่าตกลงแล้วประชาชนอยากได้รัฐบาลแบบไหน อยากได้รัฐบาลที่นำโดยณัฐพงษ์ ที่นำโดยอนุทิน หรือที่นำโดยธรรมนัส มีแค่สามตัวเลือกนี้ ถ้าประชาชนอยากได้ความเปลี่ยนแปลง อยากได้คนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ ไม่เคยมีประวัติมัวหมองเรื่องการทุจริต มีวิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นนักการเมืองที่คนเดิมๆ และกลุ่มผลประโยชน์เดิมๆ กลัว ต้องเลือกพรรคประชาชนเท่านั้น
นายรังสิมันต์กล่าวต่อไปว่าเขาพยายามใส่ร้ายพรรคประชาชนทุกรูปแบบ ทุกคนต้องช่วยกันทำให้คำใส่ร้ายทั้งหลายที่พยายามขุดกันมาสร้างกันมาไม่มีวันประสบความสำเร็จ การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเลือกพรรคประชาชนทั้งสองใบ ไม่ใช่แค่ชนะให้มากที่สุดแต่ต้องชนะให้ขาด ให้อันดับสองไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคประชาชนได้ แล้วครั้งนี้ สว. ไม่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยจะเปลี่ยน พรรคประชาชนยังมีความพร้อม มีนโยบายกว่า 200 นโยบาย ในเมื่อคนเหล่านี้เคยมีอำนาจไปเป็นรัฐมนตรี มีโอกาสมากมายแล้วแต่ทำไม่ได้ ถ้าเช่นนั้นก็ช่วยเลือกคนใหม่ ให้คนเก่าได้เป็นฝ่ายค้านเสียบ้าง
หลังจากวันนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่ทุกคนต้องช่วยกันบอกต่อให้มาก และวันเลือกตั้งอย่าไปคนเดียว ช่วยกันพากันไป แล้วรับรองได้ว่า 8 กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันเปลี่ยนแปลงประเทศไทย และเวลาที่เขานับคะแนนอย่าลืมไปเฝ้าหีบเลือกตั้งด้วย มันคือมรดกของพวกเราทุกคน ไม่ใช่เฉพาะของคนรุ่นเรา แต่คือมรดกของคนทุกรุ่น
ในส่วนของนายณัฐพงษ์ ระบุว่าคำว่ากาเพื่อเปลี่ยนที่พรรคประชาชนใช้วันนี้ หมายความว่าถ้ากาแบบเดิมก็ได้แบบเดิม ถ้ากาพรรคส้มจะได้รัฐบาลประชาชน ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสอนให้เรารู้แล้วว่าถ้าไม่กาพรรคส้มการเมืองแบบเดิมก็จะกลับมาแน่นอน การเลือกตั้งครั้งนี้ตนอยากให้ชาวภูเก็ตภูมิใจกับพวกเรา ครั้งที่แล้วชาวภูเก็ตมอบคะแนนให้กับพรรคส้มทั้งหัวใจ ทั้งสามเขตและสองใบ การเลือกตั้งครั้งที่แล้วชาวภูเก็ตและชาวใต้แสดงออกให้เห็นแล้วว่าอยากได้การเมืองที่โปร่งใส ตนเชื่อในหัวใจของชาวภูเก็ตและชาวใต้ทุกคน เราอยากได้การเมืองที่โปร่งใส ตรงไปตรงมา แต่คราวที่แล้วตนเข้าใจดีว่าทุกคนยังไม่เห็นว่าก่อนกับหลังเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างไร
ในการเลือกตั้งปี 2566 เสียงของประชาชนแสดงออกว่ากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิมเพราะคนไทยตื่นรู้หมดแล้ว ครั้งนี้เราเลยประกาศชัดว่าเราเอาจริง ตนมั่นใจในผู้สมัครทั้ง 3 คนว่าจะสามารถปักธงส้มด้วยคะแนนเสียงของชาวภูเก็ตได้อีกครั้งแน่นอน แต่ตนก็อยากให้ภูเก็ตเป็นแบบอย่าง ขยายฐานเสียงของธงส้มออกไปอีกให้ไกลที่สุด กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่คะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคส้มชนะทุกเขต แต่คะแนนเขตครั้งที่แล้วเรายังปักธงส้มไม่ได้ การจะเปลี่ยนได้จึงต้องกาพรรคประชาชนทั้งสองใบ
นายณัฐพงษ์กล่าวต่อไปว่าเมื่อสักครู่ตนได้ติดตามฟัง ภูเก็ตยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้น เตาเผาขยะตนก็เคยไปดูมากับตา ขยะก็ยังล้นเมือง น้ำเสียก็ยังปล่อยลงทะเล รถก็ยังติด เศรษฐกิจสีเทาก็ยังมี นี่คือสิ่งที่เราอยากเข้ามาจัดการและแก้ไขร่วมกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ตนยืนยันว่าต้องใช้รัฐบาลประชาชนที่เอาจริงเอาจังกับวาระของประชาชนเป็นตัวตั้ง ผลักดันการปราบปรามการทุจริต เอาสีเทาออกจากจังหวัดภูเก็ต ผลักดันการกระจายอำนาจ ไม่หวงงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย เอาอำนาจและเงินมาอยู่ในเกาะภูเก็ต ให้ภูเก็ตจัดการตนเองได้ ตนเชื่อว่าถ้าทำเช่นนี้ได้ตั้งแต่สมัยที่แล้วเราแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้เยอะแล้ว
การเลือกตั้งครั้งนี้ตนอยากให้ทุกคนเลือกด้วยความหวัง เลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลง เชื่อในพลังของประชาชน สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีวันหวนกลับ และครั้งนี้ความสำเร็จอยู่ต่อหน้าทุกคน เพราะไม่มี สว. มาโหวตนายกรัฐมนตรีแล้ว ดังนั้นครั้งนี้กาสองใบเปลี่ยนได้แน่นอน ผู้สมัครข้างตนทุกคนมีนโยบายดีๆ ที่อยากทำให้ภูเก็ต เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีจะมาช่วยทั้งสามคนแน่นอน ขณะที่ทุกคนต้องการการเมืองโปร่งใส การใช้จ่ายงบประมาณในภาคใต้หลายโครงการล้วนมีแต่เรื่องที่เจ็บปวด ทั้งสนามกีฬาร้าง ทั้งท่าเรือร้าง ทั้งสุสานเรือจอดทิ้งร้างไม่ได้ใช้งาน ทั้งอควาเรียมร้าง รักชาติต้องรักประชาชน นักการเมืองคนไหนปากบอกรักชาติแต่เข้าไปทุจริตอย่าไปเชื่อ หลายพันล้านบาทที่เสียไปเหล่านี้ถ้าตกมาถึงมือทุกคน ภูเก็ตจะมีเตาเผาขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย การจัดการขนส่งสาธารณะ และผังเมืองที่ดีกว่านี้
นายณัฐพงษ์กล่าวต่อไปว่าทุกคนกำลังอยู่ในหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย ที่ผ่านมาการเมืองแบ่งเราเป็นฝักเป็นฝ่าย แต่ 2 ปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าการจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วทำลายความหวังของประชาชนทุกภาคในประเทศไทยที่เคยต่อสู้ร่วมกันมา เราเดินทางมาระยะเวลาไม่นานก็จริงแต่เราได้พิสูจน์แล้วว่า 7 ปีนี้พวกเราไม่เคยทรยศประชาชนแม้แต่วินาทีเดียว ขอให้ทุกคนเชื่อในพลังของประชาชน เชื่อในพลังของตัวเราเอง ถ้าทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเรานำเสนอ กับการทำให้คนเท่ากัน กับการทำให้ภูเก็ตจัดการตนเองได้ กับการทำให้งบประมาณอยู่ในจังหวัด ตกถึงไม้ถึงมือคนในจังหวัดทุกคน กับการเอาสีเทาออกจากการเมือง กับการทำการเมืองให้โปร่งใส กับการทำนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กับการทำค่าไฟให้ถูกลง ถ้าเห็นด้วยกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ขอให้เชื่อในพลังของตัวเอง ครั้งนี้เราเปลี่ยนได้แน่นอน
เสียงของตนดังไม่พอ ตนมีภารกิจให้หัวคะแนนธรรมชาติช่วยกันทำ ภารกิจแรก ใครที่ครั้งที่แล้วกาให้กลับเราแค่ครึ่งใจ ช่วยบอกเขาว่าครั้งนี้ไม่ต้องลังเล กาให้พรรคส้มทั้งสองใบเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนได้ ถ้าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบครั้งที่แล้วเราเปลี่ยนไม่ได้ ปาร์ตี้ลิสต์ 400,000 ได้ สส. หนึ่งคน แต่ สส. เขต 40,000 คะแนนได้ สส. หนึ่งคนแน่นอน ขอให้ช่วยกันบอกต่อ ถ้าอยากได้รัฐบาลประชาชนภารกิจอย่างแรกคือการบอกทุกคนให้กาพรรคส้มทั้งสองใบ อีกใบขอให้เห็นชอบกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อเดินหน้าให้ประเทศไทยมีระบบการเมืองที่ดีกว่านี้ มีการถ่วงดุลตรวจสอบดีกว่านี้ นักการเมืองที่โกงกินประเทศจะต้องได้ถูกตรวจสอบอย่างแท้จริง