“จ่าเอกยศสิงห์”ขอแรงชาวแปดริ้ว หนุนเข้าสภาฯ ชูการเมืองเข้าถึง ปชช.ประสบการณ์กว่า 20 ปี “กล้าทำ กล้าชน” เดินหน้าพัฒนาจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(30 ม.ค.)ที่ตลาดสนามชัยเขต ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งแรกในสนามเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมรับฟังอย่างคึกคัก โดยแกนนำพรรคขึ้นเวทีครบทีม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค, ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค, นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาพรรคฝ่ายสังคม

โดยจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ฉะเชิงเทรา เขต 4 หมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยว่า การตัดสินใจเข้าร่วมพรรคกล้าธรรม เพราะเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของ ร.อ.ธรรมนัส และหัวหน้าพรรค ว่าจะสามารถผลักดันให้จังหวัดฉะเชิงเทราพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากขึ้น พร้อมย้ำว่าพรรคกล้าธรรมเป็นพรรคที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายผู้บริหารพรรคพบง่าย แตะต้องได้ ไม่ปิดบ้าน ไม่ปิดหัวใจสะท้อนภาพการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชน

จ่าเอกยศสิงห์ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของคะแนนเสียงทุกคะแนน ไม่ว่าประชาชนจะมีอาชีพหรือฐานะใด พร้อมขอแรงสนับสนุนจากชาวฉะเชิงเทราทั้งจังหวัดให้ร่วมกันผลักดันผู้สมัครของพรรคเข้าสภาฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง โดยชูนโยบายพรรคที่ยึดหลักกล้าทำ และในส่วนตัวของตนเองขอเพิ่มเติมคำว่า กล้าชน ภายใต้กรอบกฎหมายและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

นอกจากนี้ จ่าเอกยศสิงห์ ยังกล่าวถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทั้งการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมานานกว่า 20 ปี รวมถึงประสบการณ์ด้านการเมืองและการรับราชการทหารเรือ โดยย้ำว่า ไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวัง และพร้อมนำประสบการณ์ทั้งหมดมาทำงานรับใช้ชาวฉะเชิงเทรา หากได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร






