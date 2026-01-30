"ท็อป" ลั่น ภท.พรรคเดียว! ชู นโยบาย Net Zero ดันศก.สีเขียว-พลังงานสะอาด ชี้น้ำท่วมซ้ำถ้าไม่ป้องกัน

"ภูมิใจไทย" พรรคเดียว! ชู นโยบาย Net Zero "วราวุธ" ลั่น ดัน เศรษฐกิจสีเขียว-พลังงานสะอาด ชี้น้ำท่วมจะเกิดขึ้นอีกถ้าไม่มีแนวทางป้องกัน
วันนี้ (30ม.ค.) นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวบนเวทีปราศรัยใหญ่ที่สวนลุมพินี ว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว การดูแลผู้สูงอายุ มีความครอบคลุมตอบสนองพี่น้องคนไทย ซึ่งเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เคยเห็นพรรคการเมืองพรรคไหนพูดเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่พรรคภูมิใจไทย มีเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องคุณภาพชีวิตในอนาคต เราไม่ได้มาดราม่ากัน แต่เอาความจริงมาพูด เหตุการณ์ปีที่ผ่านมามีทั้งน้ำท่วมภาคเหนือ และน้ำท่วมที่หาดใหญ่ และเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอีก จะช้าเร็วเท่านั้นเอง ที่กรุงเทพฯน้ำกำลังจ่อคอหอยทุกคน ถ้ายังไม่มีแนวทางในการป้องกันรับประกันได้ว่าบ้านริมน้ำกลายเป็นบ้านกลางน้ำแน่นอน
.
" สิ่งเหล่านี้ บวกกับโลกที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเราไปขายไม่ได้เพราะมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ถ้าไม่ปรับตัวเราจะไม่สามารถแข่งกับใครได้ ดังนั้น เรื่อง Net Zero ประเทศไทยจะต้องทำเรื่องนี้ ซึ่งมีในนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว ต้องมีพลังงานสะอาดมากขึ้นในประเทศไทย สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น รวมทั้งนโยบายอีกหลายอย่าง ดังนั้น ขอให้มั่นใจ และเชื่อใจในบุคลากรของเรา ขอให้เลือกพรรคภูมิใจไทย เบอร์ 37 " นายวราวุธ กล่าว