ภท.ปราศรัยใหญ่กทม. "ขิง" ลั่นพูดจริงทำจริง ไม่มีน้ำเงินอุ้มเทา สวนปั่นชาตินิยมแล้วใครด้อยค่าทหารแต่แรก

เริ่มแล้ว ! เวทีปราศรัยใหญ่กทม. ที่สวนลุมพินี พรรคภูมิใจไทย บรรยากาศคึกคัก "เอกนัฏ" เปิดหัวให้คำมั่น พูดจริงทำจริง ย้ำไม่มีน้ำเงินอุ้มเทา สวนหาว่าสร้างกระแสชาตินิยมแล้วใครด้อยค่าทหารแต่แรก
วันที่ (30 มกราคม 2569) ที่สวนลุมพินี พรรคภูมิใจไทย จัดเวทีปราศรัยใหญ่ นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี, นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย, นางสาวศุภมาส อิศรภักดี แม่ทัพหาเสียงกทม., นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แม่ทัพหาเสียงกทม., นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ, นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ, พร้อมด้วยผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต ร่วมขึ้นเวทีนำเสนอนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย ในการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ ความมั่นคง ภัยธรรมชาติ และปัญหาสังคม
.
เริ่มต้นเปิดเวทีโดยนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แม่ทัพหาเสียงกทม. พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า สโลแกนของพรรคภูมิใจไทยคือ พูดแล้วทำพลัส วันนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันเลือกตั้ง นอกจากทำแล้วเราต้องพูดบ้าง ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตามที่ฟังมาก็ไม่หนีจากเดิมๆ จากการสร้างวาทกรรมวาดฝันให้สวยหรูแต่ถึงเวลาจริงๆ ทำได้หรือไม่ยังไม่รู้ แต่พรรคภูมิใจไทยเราพูดแล้วทำ วันนี้ถ้าไม่พูดความจริง ประเทศก็จะไม่หลุดพ้นกับดักทางการเมือง ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ วันนี้พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รับจบเรียบร้อยในเรื่องของปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา มีการบอกว่าภูมิใจไทยมาสร้างกระแสชาตินิยมแล้วถามว่าใครมาด้อยค่าทหารตั้งแต่แรก เราจึงต้องพูดความจริง
.
นายเอกนัฏ กล่าวอีกว่า สำหรับพรรคภูมิใจไทยเชื่อได้ว่าเราทำจริงเรื่องปราบทุนเทา ไม่มีน้ำเงินอุ้มเทา พรรคภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลได้มีการดำเนินคดีคนที่อยู่เบื้องหลังการฟอกเงิน สแกมเมอร์ ทุนเทาที่มาจากต่างประเทศ เราทำ ก็ไปเคลมบอกว่าเราไม่ทำ เราก็ทำให้เห็น พอบางเรื่องทำ ก็บอกว่าทำเร็วไป แต่เราทำ เราเอาจริง ปิดชื่อ เปิดพฤติกรรม
"เราหาเสียงเปิดเผยเลือกแบบไหนได้แบบนั้น ขอให้ประชาชนเปิดใจฟังพรรคภูมิใจไทยแล้วค่อยตัดสินใจว่าครั้งนี้บ้านเมืองจะฝากอนาคตไว้กับใครพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคไหน ขอให้ฟังก่อนค่อยตัดสินใจ"