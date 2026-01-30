“เคนโด้” ลุยอีสาน! ชาวบ้านขานรับนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” ปลื้มมาตรการลดค่าครองชีพ

บรรยากาศการลงพื้นที่ของทีมงานพรรครวมไทยสร้างชาติ นำโดย “เคนโด้” กลายเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะลีลาการหาเสียงที่ไม่เหมือนใคร แบบ มัน ม่วน คั่ก ถูกใจคนอีสาน โดยเฉพาะการชูจุดเด่นเรื่องนโยบายแก้ปัญหาปากท้องที่เข้าถึงใจชาวบ้าน
ชูนโยบาย "ลดภาระประชาชน" ได้ใจเต็มร้อย
จากการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านในพื้นที่ พบว่าประเด็นที่ได้รับเสียงตอบรับดีที่สุดคือ มาตรการการจัดการพลังงานที่มีผลต่อชีวิตประจำวันโดยตรง ได้แก่:
ค่าไฟฟ้า: มาตรการควบคุมราคาค่าไฟที่ไม่ให้เป็นภาระต่อครัวเรือนจนเกินไป ด้วยนโยบายลดค่าไฟเหลือ 3.3 บาท/หน่วย
ก๊าซหุงต้ม: การดูแลราคาก๊าซให้คงที่ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้ทั้งแม่บ้านและพ่อค้าแม่ค้าอาหาร
น้ำมัน: การบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขนส่งและเกษตรกรรมในพื้นที่ ราคาเดียวเบนซิล-ดีเซล 25 บาท/ลิตร
เสียงสะท้อนจากพื้นที่ ชาวบ้านหลายรายระบุว่า นโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติในครั้งนี้ “โดนใจ” เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและเห็นผลชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าครองชีพมีความผันผวน การส่งตัวแทนอย่าง "เคนโด้" ลงมาคลุกคลีและรับฟังปัญหาด้วยตัวเอง ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่ว่าเสียงของพวกเขาจะถูกนำไปผลักดันเป็นนโยบายที่ทำได้จริง