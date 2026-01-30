ศาลปค.นัด 3 ก.พ.ชี้ชะตากกต.จัดลงทะเบียนประชามติแค่ 3 วัน ซ้ำไม่สื่อสารทำปชช.ชวดสิทธ์

ศาลปกครองนัด 3 ก.พ.อ่านคำพิพากษา ฟ้องกกต.จัดลงทะเบียนประชามติแค่ 3 วันซ้ำไม่สื่อสาร ทำปชช.อดลงทะเบียน
วันนี้ (30 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง แจ้งว่าในวันอังคารที่ 3 ก.พ. 2569 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีกำหนดให้มีการลงทะเบียนประชามตินอกเขต เพียง 3 วัน คือ วันที่ 3 - 5 ม.ค. 2569 ซึ่งระบบไม่สามารถรองรับการลงทะเบียนจำนวนมากพร้อมกันได้ ประกอบกับไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ แต่ไม่สามารถลงทะเบียนประชามตินอกเขตได้ รวมทั้งมีประชาชนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ไม่ได้ ลงทะเบียนประชามตินอกเขตเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีมากถึง 812,369 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของ ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย