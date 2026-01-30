จ่อเพิ่มอีก 2 อบต.ขอนแก่น-อยุธยา "ไม่ตกขบวน" ขึ้นชั้นเทศบาลตำบล คนพื้นที่เห็นด้วยถล่มทลาย งบพัฒนา-บริการสาธารณะ เกิน 20 ล้าน

2 อบต. ไม่ตกขบวน ขึ้นชั้น เทศบาลตำบล อบต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง ขอนแก่น เป็น ทต.ป่าหวายนั่ง อีกแห่ง อบต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ขึ้นเป็น ทต.บ้านโพง พบผลการสํารวจเจตนารมณ์ประชาชนในเขต เห็นด้วยถล่มทลาย แถมเข้าเกณฑ์สัดส่วนรายได้จริง/รายจ่าย มีรายได้เหลือเพียงพอต่อการพัฒนา จัดทําบริการสาธารณะได้ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
วันนี้ (30 ม.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ ประกอบด้วย
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ป่าหวายนั่ง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็น เทศบาลตําบล (ทต.) ป่าหวายนั่ง และร่างประกาศฯ เรื่อง จัดตั้ง อบต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ทต.บ้านโพ
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 เห็นชอบต่อ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 2 ฉบับ สรุปได้ว่า
เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้จริง ของ อบต.ป่าหวายนั่ง ไม่รวมเงินอุดหนุน 28,451,663.93 บาท เทียบกับรายจ่ายประจํา 13,337,908.28 บาท แล้ว มีอัตราส่วนร้อยละ 68 : 32 ของรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน
และเมื่อหักรายจ่าย ประจําแล้วมีเงินรายได้เหลืออีก 15,113,755.65 บาท รายได้ดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะใช้ในการพัฒนา และการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
ขณะที่ สภา อบต.ป่าหวายนั่ง มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง เป็น ทต.ป่าหวายนั่ง รวมทั้งผลการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต อบต.ป่าหวายนั่ง จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,300 คน มีผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านแบบสอบถาม 2,225 คน เห็นด้วย 2,207 คน และไม่เห็นด้วย 18 คน
ต่อมา อบต.ป่าหวายนั่ง จัดทำแผนที่ตามมาตรา 1 : 50,000 แสดงแนวเขตของ ทต.ป่าหวายนั่ง ซึ่ง ผู้บริหาร อปท.ข้างเคียง และ นายอำเภอใกล้ดคียง รวมทั้ง ผู้วาราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายอำเภอฝาง ลงนามรับรองแนวเขตและลงนามในแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานแล้ว
อีกฉบับ เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้จริง ของ อบต.บ้านโพ ไม่รวมเงินอุดหนุน 40,704,500 บาท เทียบกับรายจ่ายประจํา 17,904,420 บาท แล้ว มีอัตราส่วนร้อยละ 69 : 33 ของรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน
และเมื่อหักรายจ่าย ประจําแล้วมีเงินรายได้เหลืออีก 22,800,331.76 บาท รายได้ดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะใช้ในการพัฒนา และการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
ขณะที่ สภา อบต.บ้านโพ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง เป็น ทต. บ้านโพ รวมทั้งผลการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต อบต.บ้านโพ จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,974 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นในประชาคมหมู่บ้าน 533 คน เห็นด้วย 531 คน ไม่เห็นด้วย 2 คน และ จากการตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,118 คน เห็นด้วย 1,098 คน และไม่เห็นด้วย 20 คน
ต่อมา อบต.บ้านโพ จัดทำแผนที่ตามมาตรา 1 : 50,000 แสดงแนวเขตของ ทต.บ้านโพ ซึ่ง ผู้บริหาร อปท.ข้างเคียง และ นายอำเภอใกล้ดคียง รวมทั้ง ผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายอำเภอบางปะอิน ลงนามรับรองแนวเขตและลงนามในแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานแล้ว
มีรายงานด้วยว่า ระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่น ก.กลาง (เทศบาล) เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบการประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพ เพื่อปรับประเภทเทศบาล จากเทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ จำนวน 2 แห่ง
ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และ เทศบาลเมืองบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.