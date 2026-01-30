กกต.พร้อมไต่สวนคดีเบิกจ่ายเงินผิดปกติทันทีที่ข้อมูลธปท.ถึงมือ ชี้ร้องซื้อเสียงยังน้อย ไร้ปัญญาบัตรเลือกนอกไทยล่าช้า

ปธ.กกต.พร้อมตั้งสำนวนไต่สวนคดีเบิกจ่ายเงินผิดปกติทันทีที่ข้อมูลแบงค์ชาติมาถึงมือ เผยเรื่องร้องซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังน้อย ส่วนใหญ่ร้องหาเสียงไม่ชอบ ระบุบัตรเลือกตั้งนอกราชฯ ทยอยเข้าประเทศแล้ว อยู่ระหว่างรอคัดแยก รับแม้มีบางประเทศล่าช้า แต่เชื่อจะไม่มีปัญหา
วันนี้ (30 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขอรายละเอียดการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความผิดปกติ ในช่วงระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง สส. จากต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) ว่า เมื่อวันที่ 29ม.ค. กกต.ได้มีการประชุมเรื่องนี้ โดยขอข้อมูลจาก ธปท. เกี่ยวกับการการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความผิดปกติ และวันนี้ได้ส่งรองเลขาธิการ กกต.ไปประสานแล้ว ซึ่งทาง ธปท.ได้รับปากจะทยอยส่งข้อมูลให้โดยเร็ว เพื่อที่ กกต.จะได้นำข้อมูลมาประกอบสำนวนไต่สวนต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่ได้รับข้อมูลจาก ธปท. ถ้าได้รับข้อมูลแล้ว กกต.จะรีบประชุมโดยเร็ว
ส่วนกรณีคุณสมบัตินพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาชน อ.ก.กระทรวงสาธารณสุขมีมติให้ ออกจากราชการนั้น ทาง ผอ.กกต.สงขลา ได้ประสานขอข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลกลับมา และ กกต.สงขลา ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน ว่า นพ.สุภัทร ถูกดำเนินทางวินัยเรื่องอะไร และเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามว่า การมีคำสั่งปลด นพ.สุภัทร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ จะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบการเลือกตั้ง ประธาน กกต.กล่าวว่า ไม่มี เราต้องไปดูกระบวนการทางวินัยของกระทรวงสาธารณสุข ต้องรอรายงานว่า นพ.สุภัทร ถูกลงโทษทางวินัยเรื่องอะไร ขณะนี้ ยังถือว่า นพ.สุภัทร ยังมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 2 อยู่
ประธานกกต.ยังกล่าวถึง ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ว่า ขณะนี้ สำนักงานฯ ได้เตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งไว้หมดแล้ว ขอเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงยังหน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งทาง กกต. ก็มีข้อห้ามในเรื่องของจำหน่วย จ่าย แจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม ไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์
ส่วนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ขณะนี้มีการทยอยส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้คัดแยก คาดว่าจะมีประเทศอื่น ๆ ทยอยส่งกลับมาอีกเรื่อย ๆ เชื่อว่า จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะสถานทูตทุกแห่งได้ติดตามในเรื่องนี้อยู่แล้ว
ส่วนที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบางประเทศ ยังไม่ได้รับบัตรบางประเภทนั้น ได้มีการประสานไปยังสถานทูตแล้ว ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการขยายระยะเวลาจัดส่ง เชื่อว่าจะส่งกลับมาทันเวลา
สำหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียง นายณรงค์ กล่าวว่า กกต. เน้นย้ำเรื่องนี้มาตลอด เพราะเรามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิทธิ์ของตัวเอง หากทราบว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่ในพื้นที่ไหน ก็จะลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทันที เพื่อสืบสวนสอบสวนต่อไป ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วประมาณ 60 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการหาเสียงหลอกลวง หรือการหาเสียงโดยไม่ชอบ ส่วนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีบ้าง แต่ไม่เยอะ