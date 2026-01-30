"หนูนา" ซัดหมอโหนรัชกาลที่ 9 เลือกส้ม ย้อนไม่รู้เลยหรอคนสำคัญในพรรคนั้นดูหมิ่นเหยียดท่านขนาดไหน

"กัญจนา" ซัดหมอคนดังเลือกพรรคไหนก็สิทธิ์ของคุณ อย่าอ้างรักในหลวงร.9 ย้อนไม่รู้เลยหรอคนสำคัญในพรรคนั้นดูหมิ่นเหยียดร.9 ขนาดไหน ด้อยค่าศก.พอเพียง
วันนี้ (30ม.ค.) นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา รักษาการหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์แสดงความเห็นถึงกรณี หมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความเห็นเรื่องความรักและเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 มีเนื้อหาดังนี้
ปกติดิฉันจะไม่พูดเรื่องการเมืองในเฟซ ถ้าไม่รู้สึกแรงจริงๆ…
วันนี้รู้สึกเช่นนั้น…
ด้วยหมอคนหนึ่งจากโรงพยาบาลรามาธิบดี…
อ้างว่ารักและเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ยิ่งนัก..
แต่จะเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแน่นอน…
///////
คุณจะเลือกพรรคนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณ… ไม่มีใครไปก้าวก่าย…
แต่ไม่ต้องมาอ้างรักในหลวง…
เพราะถ้าคุณรักเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 จริง…
และคุณก็ไม่ใช่คนไกลปืนเที่ยง เป็นถึงหมอในโรงพยาบาลใหญ่..
คุณไม่เคยรู้เลยหรือว่า…คนสำคัญของพรรคนั้นดูหมิ่นในหลวงรัชกาลที่ 9 ขนาดไหน…
ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคนั้น…ด้อยค่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน…ว่ากดคนให้เป็นไพร่..
ผู้หญิงในพรรคนั้นคนหนึ่ง…ไม่ต้องพูดถึงเลยว่า…กี่ครั้งกี่หนที่เธอโพสต์เหยียดในหลวงรัชกาลที่ 9…และองค์อื่นๆ…
เรื่องเหล่านี้คนเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง…
เชื่อว่า..คุณก็น่าจะรู้…
สิ่งที่คุณกำลังทำและสิ่งที่คุณอ้าง มันขัดแย้งกันอย่างมาก…
สรุป… เลือกพรรคที่คุณชื่นชอบไปเถอะ…แต่อย่ามาอ้างรักในหลวง…