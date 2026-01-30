กกต.จัดงาน “Roadshow เลือกตั้ง-ประชามติ ปลุกพลังคนไทยร่วมใช้สิทธิสร้างสรรค์ประเทศ

กกต. จัดงาน “Roadshow การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ 69”ปลุกพลังคนไทยร่วมใช้สิทธิสร้างสรรค์ประเทศ
วันที่ (30 ม.ค.) เวลา 16.00น. ที่ลิโด คอนเน็ค สยามสแควร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรม “Roadshow การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ 69” เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 โดยมี นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยศิลปินและนักแสดง นำโดย เกรท - สพล อัศวมั่นคง และ ไบร์ท - รพีพงศ์ ทับสุวรรณ นักแสดงจาก GMMTV แจม - รชตะ หัมพานนท์ นักแสดงจากช่องวัน31 มิ้วส์ - อรภัสญาน์ สุกใส ศิลปินจากจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่วมด้วย มอส - ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ และ แพรซัน - แพรงาม สุนทระศานติก เข้าร่วมทำกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “Voice Of People” เปิดพื้นที่ให้ทุกเสียงมีความหมายผ่านกำแพงสติกเกอร์แสดงพลังของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ.2569 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.2569
นายณรงค์ กล่าวเปิดกิจกรรมตอนหนึ่งว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้มาร่วมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.สและการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 69 อันเป็นภารกิจสำคัญของประเทศแล้วเป็นวาระแห่งชาติที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของประเทศทั้งในมิติการได้มาของผู้แทนปวงชนและการตัดสินใจต่อประเด็นสำคัญของประเทศโดยตรง กกต. ตระหนักดีว่าความสำเร็จของการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของสำนักงานกกต. เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนทุกเสียงของท่านมีคุณค่า มีความหมาย และถือเป็นพลังสำคัญในการกำหนดว่าประเทศของเราจะไปในทิศทางใดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงพลังการใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.สและการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 69 อย่างพร้อมเพียงกัน อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งของท่านพร้อมไปใช้สิทธิ์ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ภายในงานยังมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และกิจกรรมเกมลุ้นของที่ระลึก พร้อมช่วงพูดคุยกับศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่ร่วมถ่ายทอดมุมมอง เรื่องสิทธิและพลังเสียงของประชาชน ก่อนปิดท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษจาก มอส - ปฏิภาณ กับบทเพลง “เสียงของเรานั้นสำคัญ” และ แพรซัน - แพรงาม กับบทเพลง “My Voice My Choice อนาคต เราเลือกเอง” ที่จัดทำโดยสำนักงาน กกต.เพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ร่วมกำหนดอนาคตของประเทศไปด้วยกัน